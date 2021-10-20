Ông Dũng Lò Vôi không đến dự tang lễ vợ cũ, con trai cả lần đầu lộ diện trước công chúng

Ông Dũng Lò Vôi không có mặt tại tang lễ vợ cũ, con trai cả của ông mặc đồ tang ôm lư hương đi đầu đoàn đưa quan.



Cận cảnh xe quan của bà Trần Thị Tuyết, vợ cũ ông Dũng Lò Vôi

Sáng ngày 20/10, gia đình vợ cũ ông Dũng "lò vôi" làm lễ động quan để đưa linh cữu bà Trần Thị Tuyết về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Bến Cát, Bình Dương. Tang lễ diễn ra trang trọng nhưng lại vắng mặt một nhân vật thu hút sự chú ý của công chúng là đại gia Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là ông Dũng Lò Vôi. Chủ tịch Hội động quản trị của Đại Nam đã không xuất hiện để tiễn đưa vợ cũ trên chặng đường cuối. Tuy nhiên, lần đầu tiên, con trai cả của ông và vợ đầu đã lộ diện khi anh ôm lư hương trên đường đưa tang mẹ.

Theo như thông tin tìm hiểu, bà Trần Thị Tuyết là vợ đầu của ông Dũng "lò vôi" và đã ở bên ông những ngày đầu lập nghiệp.



Cận cảnh hàng trăm người nối đuôi nhau đi theo xe quan đưa tiễn bà Trần Thị Tuyết về nơi an nghỉ cuối cùng



Ông Dũng Lò Vôi không xuất hiện nhưng con trai cả của ông và bà Trần Thị Tuyết có mặt dẫn đầu đoàn di quan đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng

Đoàn xe tang đã đưa linh cữu của bà Trần Thị Tuyết đến Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát để chuẩn bị làm lễ an táng. Theo đó, linh cữu của bà Tuyết được an táng ở Khu mộ gia đình tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - Bến Cát.

Ảnh: Tổng hợp

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