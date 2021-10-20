Dương Lâm tặng hoa cho Quỳnh Quỳnh, tủm tỉm hứa gì mà dân mạng ùa vào xúi: 'Kiếm thêm đứa nữa!'

Tâm lý như "ông chồng quốc dân" Dương Lâm, tặng quà 20/10 cho vợ trước 1 ngày mà lại còn hứa sẽ làm điều này khiến dân mạng nháo nhào thích thú.
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Hôm qua, ngày 19/10, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh vợ Quỳnh Quỳnh của mình ôm một bó bông "size XXXXL" siêu to khổng lồ đứng trước nhà chụp hình. Dân tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hóa ra là ông chồng tâm lý đã mua trước bó hoa làm quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10 để tặng cho vợ Quỳnh Quỳnh trước cả ngày lễ khiến ai nấy đều khen ngợi sự chiều chuộng của Dương Lâm dành cho người vợ gắn bó hết mực từ khi anh còn chưa nổi tiếng đến nay.
Trên trang cá nhân, nam diễn viên không viết gì nhiều mà chỉ đăng tải hình ảnh vợ mình bên bó bông kèm them hình 3 trái tim thật lớn. Nam diễn viên đăng tải đoạn clip mua hoa chúc mừng vợ, nhưng chưa kịp nói gì hay chuẩn bị gì thì đã bị Quỳnh Quỳnh phát hiện ra. Quỳnh Quỳnh chất vất "Anh mua tặng em đúng không? Mai là ngày Lễ mà?".
Thấy vậy Dương Lâm liền "chối bay chối biến" rằng: "Mai là Rằm tháng 9, anh mua bông cúng rằm.", không quên trưng ra mâm bánh kẹo đồ cúng cầm trên tay. Nam diễn viên cười hài hước nhưng cuối cùng cũng bị Quỳnh Quỳnh "lật tẩy" là "Bông cúng Rằm gì mua bông này?". Thấy không giấu được vợ nên Dương Lâm thú nhận và cầm bó hoa trên tay và tặng lại cho Quỳnh Quỳnh nhân dịp lễ 20/10.
Lê Dương Bảo Lâm không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chị em phụ nữ, chúc cho các chị em càng ngày càng xinh tươi hơn và duyên dáng hơn. Khi đăng tải hình ảnh vợ trên trang cá nhân, Dương Lâm để lại bình luận hài hước: "Tối nay chết với tui!" khiến dân tình hào hứng đoán già đoán non rằng tối nay có chuyện gì đây? Nhiều bình luận để lại đáng yêu xúi nam diễn viên "Làm thêm đứa bé trai nữa đi chú" khiến ai nấy đều tán đồng. Không biết Dương Lâm có thực hiện không chứ dân tình đang trông ngóng anh có thêm một "thằng cu tý" đáng yêu trong thời gian sớm nhất.
Ảnh: FBNV, Chụp màn hình