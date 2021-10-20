Dương Lâm tặng hoa cho Quỳnh Quỳnh, tủm tỉm hứa gì mà dân mạng ùa vào xúi: 'Kiếm thêm đứa nữa!'

Hôm qua, ngày 19/10, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải hình ảnh vợ Quỳnh Quỳnh của mình ôm một bó bông "size XXXXL" siêu to khổng lồ đứng trước nhà chụp hình. Dân tình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hóa ra là ông chồng tâm lý đã mua trước bó hoa làm quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam, 20/10 để tặng cho vợ Quỳnh Quỳnh trước cả ngày lễ khiến ai nấy đều khen ngợi sự chiều chuộng của Dương Lâm dành cho người vợ gắn bó hết mực từ khi anh còn chưa nổi tiếng đến nay.

Bài đăng của "ông chồng quốc dân" tâm lý tặng vợ bó hoa size XXXXL ngày 20/10

Trên trang cá nhân, nam diễn viên không viết gì nhiều mà chỉ đăng tải hình ảnh vợ mình bên bó bông kèm them hình 3 trái tim thật lớn. Nam diễn viên đăng tải đoạn clip mua hoa chúc mừng vợ, nhưng chưa kịp nói gì hay chuẩn bị gì thì đã bị Quỳnh Quỳnh phát hiện ra. Quỳnh Quỳnh chất vất "Anh mua tặng em đúng không? Mai là ngày Lễ mà?".