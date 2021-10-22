CEO Đại Nam bất ngờ bị tố đeo dây chuyền kim cương 'pha ke', lại còn 'chôm' hình của người khác? Chuyện gì vậy?

Sợi dây chuyền được bà Nguyễn Phương Hằng đeo trong livestream đang gây "bão" trên mạng xã hội vì nghi án là hàng "pha ke", thậm chí còn có netizen cho rằng bà hằng còn "mượn" ảnh của người khác không xin phép. Thực hư ra sao?

Nhắc đến "bà trùm" Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng, netizen làm sao có thể bỏ qua BST kim cương viên nào viên nấy to như "hột mít" mà mỗi lần livestream bà đều đeo một hoặc vài viên khác nhau. Trong lần xuất hiện gần nhất, bà Phương Hằng tiếp tục gây "sốt" khi đeo dây chuyền kim cương hình đại bàng tung cánh. Và đương nhiên, sợi dây chuyền này cũng được đính đầy kim cương không sót chỗ nào. Nữ đại gia từng chụp ảnh đăng lên MXH Tuy nhiên lần này có chút khác biệt khi sợi dây chuyền này gây "bão" trên mạng xã hội vì nghi án là hàng "pha ke", thậm chí còn có netizen cho rằng bà hằng còn "mượn" ảnh của người khác không xin phép. Thông tin này khiến không ít người cảm thấy hoang mang vì với khối tài sản khổng lồ mình sở hữu lại sẵn có đam mê với kim cương, chuyện nữ CEO dùng hàng nhái xem chừng hơi khó tin và hy hữu.

Bình luận của CĐM Theo tìm hiểu, CEO Phương Hằng đúng thật đã gặp "tai bay họa gió". Chuyện bắt đầu từ bài đăng của một dân mạng tên N.H, được cho là "fan cuồng" của nữ CEO. Người này đã nhiệt tình đi spam bài ở khắp mọi nơi về thông tin được cho là xuất xứ của chiếc dây chuyền nữ CEO đeo. Cũng do người này thông tin, chuỗi vòng của bà Phương Hằng có giá tới 130 tỷ và được thiết kế như một con đại bàng đang tung cánh. Tài khoản được cho là 'fan cứng' của nữ đại gia Thậm chí người này còn đính kèm bức ảnh chụp cận mặt dây chuyền để mọi người quan sát kỹ hơn. Tuy nhiên bức ảnh đó không phải là bức ảnh chụp cận sợi dây chuyền mà là bức ảnh xuất phát từ một tài khoản IG quốc tế. Điều này khiến bà Phương Hằng vướng nghi án người đăng bài là nhân viên của mình và đang đăng tải thông tin PR khắp các mạng xã hội, kèm theo đó là sự vụ "chôm" hình người khác mà không xin phép. Tuy nhiên bà Phương Hằng bị oan và mọi việc đều bắt nguồn từ tài khoản tên N.H đó.

Hoá ra xuất xứ của bức ảnh trên mạng là từ một tài khoản IG quốc tế Và rõ ràng là không thể chỉ nhìn 2 mẫu trang sức na ná nhau mà quả quyết cho rằng bà Phương Hằng xài hàng fake được. Bởi rất có thể, nữ CEO chỉ đưa kim cương cho bên thiết kế, còn họ thiết kế như thế nào lại là chuyện khác. Bên cạnh đó, nếu soi ra thì rõ ràng 2 thiết kế này không giống nhau hoàn toàn. Chưa kể đến việc, bà Phương Hằng cũng chưa từng lên tiếng khẳng định giá trị sợi dây chuyền của mình, mọi thứ đều do netizen bàn tán. 2 mẫu dây chuyền mà bà Phương Hằng đeo và ảnh trên mạng có nhiều điểm khác nhau, không phải cùng 1 thiết kế Ảnh: Chụp màn hình, FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-dai-nam-bat-ngo-bi-to-deo-day-chuyen-kim-cuong-pha-ke-lai-con-chom-hinh-cua-nguoi-khac-chuyen-gi-vay-432448.html