Trưa ngày 21/10 đã diễn ra tang lễ của bé trai 2 tuổi bị mất tích ở Bình Dương. Xót xa nhìn cảnh người thân khóc đẫm nước mắt.

Sau 5 ngày tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng người nhà cũng đã phát hiện ra thi thể bé trai 2 tuổi tử vong gần con suối cách nhà 600 mét. Phép màu đã không xảy đến với gia đình.

Dẫn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, ngày hôm nay, 21/10 đám tang của bé L.G.H (2 tuổi, ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), đã diễn ra trong sự tiếc thương của nhiều người.

Ba bé H. lộ rõ vẻ đau đớn trên gương mặt trong ngày đưa tiễn con lần cuối



Bà nội bé H, người rất thân thiết và gần gũi với bé đau lòng ôm di ảnh cháu nội không rời



Rất đông hàng xóm có mặt tại nơi chôn cất bé H. để đưa tiễn bé lần cuối

Trước đó, theo Tổ Quốc, trưa ngày 20/10, khoảng 12h trưa, người dân đã tìm thấy thi thể cháu L.G.H (2 tuổi) nạn nhân bị mất tích vào trưa ngày 15/10.

Sau 5 ngày người thân, chính quyền và người dân đi tìm không có tung tích về cháu bé thì trưa nay trong lúc đi qua lô cao su gần nhà, người dân trong khu vực đã phát hiện thi thể bé dưới suối.

Theo ghi nhận, con suối phía sau nhà bé H chỉ cách nhà khoảng 200-300m. Thi thể cháu bị mắc lại tại một cành cây.

Ảnh: Kênh 14

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