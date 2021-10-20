Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra

Xã hội 20/10/2021 21:04

Sau 5 ngày vất vả tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương nhưng vô vọng, cuối cùng hôm nay phép màu đã không xảy ra khi chính thức tìm thấy thi thể của cậu bé.

Vào ngày 15/10, Bé L.G.H (SN 2019, ngụ tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đang chơi trước sân nhà thì đột nhiên mất tích. Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng trăm người dân, lực lượng chức năng cùng gia đình đổ xô khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm nhưng không có kết quả. Cùng nhìn lại quá trình tìm kiếm bé trai 5 ngày 4 đêm với nhiều luồng thông tin trái chiều khác nhau.

Ngày 15/10, bé H mất tích

10h ngày 15/10, bé H. đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi trước sân nên chị N. đi vào trong nhà, đến khi quay lại thì tá hỏa vì không thấy con trai đâu, vội vã tìm xung quanh nhà cũng không thấy.

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 1
Bé H mất tích ngày 15/10 khi đang chơi trước sân nhà

Khu vực nơi cháu bé bị mất tích khi chơi trước sân nhà nằm gần lô cao su, ít người qua lại và không có camera an ninh. Đó là lý do gây khó khăn cho công cuộc tìm kiếm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cha và mẹ của bé H. cũng đăng tải hình ảnh của bé lên mạng xã hội và nhờ cộng động tìm kiếm giúp, nếu ai có thể tìm được bé sẽ hậu tạ 200 triệu đồng.

Vào tối cùng ngày, gia đình có đến các khu vực gần nhà tìm kiếm thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà. Ngay sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả khả quan nào.

Ngày 16/10, cơ quan chức năng vào cuộc

Khi hay biết sự việc, chính quyền xã Minh Tân đã huy động hàng chục người phối hợp với người thân tìm kiếm cả ngày lẫn đêm. Theo thông tin từ một người dân thì chiều ngày 15/10, một vài người gần hiện trường có thấy một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng của bé H.

Sau đó, mẹ bé H. tiếp tục đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái tìm con trong vô vọng: "Con tên Tanu, mới 2 tuổi, hiện tại gia đình không xác nhận được bé đi lạc hay bị bắt cóc. Con đi từ sáng 15/10 đến giờ người nhà vẫn đang tìm kiếm mà không thấy. Khi đi con mặc áo thun đen có cổ, quần jeans qua đầu gối, xanh bạc có viền bên hông, lưng thun, đi chân trần.

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 2

Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết, bao nhiêu tiền cũng được, em chỉ mong gặp được con. Làm ơn, ai có bắt con cho em xin lại, tội con lắm rồi, đói khát hay sống chết ra sao... Em chỉ mong gặp con thôi".

Ngày 17/10, công an phát thông báo tìm người mất tích

Công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục phát thông báo truy tìm người mất tích tới Cục C01 - Bộ Công an, Phòng PC01 Công an các tỉnh, thành, và Công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để phối hợp tìm kiếm bé H.

Cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đã tìm thấy bé H. Tuy nhiên thông tin chưa chính xác khiến chị H, mẹ bé phải đính chính trên trang cá nhân để tiếp tục cuộc tìm kiếm: "Đây là tin nhắn vợ chồng em nhắn tin xin thầy trên mạng chỉ hướng tìm con, không biết ai chia sẻ ra ngoài làm mọi người hiểu lầm là tìm được rồi, sự thật là gia đình em vẫn chưa tìm ra nha".

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 3
Đoàn người đông đảo đổ xô đi tìm kiếm bé H phụ giúp gia đình chị N

Ngày 18/10, huy động đến flycam để tìm kiếm bé H.

Theo Vietnamnet đưa tin, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết cơ quan công an đang đưa ra các nhận định về tình huống mất tích của bé Hưng, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của nạn nhân.

Cùng lúc này, hàng trăm người đã cùng nhau lùng sục khắp mọi khu vực lân cận để tìm bé, thậm chí nhiều người dùng cả flycam để tìm kiếm xung quanh các lô cao su từ trên cao. Tuy nhiên, vẫn không có chút tung tích của bé H.

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 4

Mẹ bé H lại tiếp tục có dòng trạng thái đầy đau đớn: "Ba ngày ba đêm rồi, con nhớ ba mẹ lắm rồi". Chị N. còn tiết lộ một số đối tượng đã gọi điện cho chị, nói rằng đã tìm thấy bé H. và yêu cầu nạp card cho họ nhưng tất cả đều là lừa đảo.

Ngày 19/10, lại thêm thông tin sai lệch đã tìm thấy bé H

Sáng 19/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai giống với ngoại hình của bé H, là nạn nhân vụ buôn bán người qua biên giới tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Vụ việc gây ra hiểu lầm đã tìm thấy bé H, tuy nhiên, chị N. đã phủ định thông tin trên:

"Tại có quá nhiều bạn hiểu lầm là gia đình mình tìm được con rồi, cũng rất nhiều bạn tưởng bé trai ở Vị Xuyên - Hà Giang là con em nên em xin xác nhận lần nữa bé không phải con em nha.

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 5

Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và báo tin nhưng gia đình em cũng rất phẫn nộ với một số người cố tình cắt ghép hình ảnh, đăng tin sai sự thật gây hoang mang trên mạng xã hội. Còn có một số người lừa đảo là đang giữ con em để tống tiền gia đình.

Em không hiểu nổi trái tim họ sao máu lạnh quá. Trong lúc gia đình em đang tuyệt vọng đau buồn vậy mà có một số người lại lợi dụng nỗi đau người khác làm công cụ kiếm tiền."

Ngày 20/10, chính thức tìm thấy thi thể bé H. tại dòng suối gần nhà

Theo Tổ Quốc, ngày 20/10, thi thể bé H. được tìm thấy tại một con suối sau nhà, cách khoảng 300m, rất gần nhưng trong 4 ngày tìm kiếm đã không phát hiện ra gì. Thi thể bé bị mắc lại tại một cành cây.

Ông Nguyễn Phương Linh - Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng xác nhận đã tìm được bé trai lúc khoảng 10h cùng ngày. Hiện ông đã chỉ đạo lãnh đạo xã Minh Tân xem xét hỗ trợ ban đầu cho gia đình bé.

Hành trình vất vả 5 ngày 4 đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Hàng trăm người cùng đổ xô ra khắp mọi ngóc ngách nhưng phép màu đã không xảy ra - Ảnh 6

Theo Tiền phong, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) thực hiện khám nghiệm tử thi bé trai 2 tuổi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Như vậy, sau 5 ngày 4 đêm ròng rã tìm kiếm với sự nỗ lực của hàng trăm người, đã không có phép màu nào xảy ra! Rất nhiều người thương xót trước sự ra đi mãi mãi của bé H.

Ảnh: Tổng hợp 

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