Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021

Sao Việt 28/10/2021 10:37

Trước thềm Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Hà “chào sân” bằng bộ ảnh dự thi khoe nhan sắc rực rỡ, ngày càng thăng hạng ở tuổi đôi mươi.

Sau khi đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Hà danh dự được đơn vị nắm giữ bản quyền giao trọng trách đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2021. Sau gần 1 năm, Đỗ Hà liên tục cập nhật những hoạt động tập luyện cũng như thay đổi phong cách để hoàn thiện bản thân trước ngày lên đường. Mới đây, cô nàng tiếp tục “hâm nóng” cho hành trình của mình qua bộ ảnh gửi đến BTC cuộc thi.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 1

Sở hữu nụ cười tỏa sáng, Đỗ Hà mang nguồn năng lượng tích cực cùng nhan sắc rực rỡ của mình vào trong bộ ảnh. Nàng hậu xứ Thanh thả dáng đầy tự tin trong bộ cánh bay bổng, loang màu đầy mới lạ của NTK Brian Võ. Với ưu thế là đôi chân dài 1m11, cô nàng còn khéo léo khoe trọn đôi chân nuột nà qua đường xẻ của bộ váy dạ hội đến từ NTK Lê Thanh Hòa.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 2

Sắc xanh và hồng vốn là màu sắc được ưa chuộng tại cuộc thi Miss World, chính vì vậy mà cô nàng cũng chọn lựa 2 tông màu này làm chủ đạo cho bộ ảnh. Vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo chuẩn beauty queen của cô nàng ở tuổi 20 cũng chiếm trọn tình cảm của khán giả. Cùng với đó là sự xuất hiện của chiếc vương miện danh giá và dải sash danh vị càng khiến fan Việt thêm tự hào khi Đỗ Hà khi trở thành “chiến binh” tiếp theo tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 3

Sau thành công của các đại diện đi trước, cô tự đặt mục tiêu cho bản thân đó là đặt chân vào top 12 chung cuộc. Để thực hiện được ước mơ của mình, nàng hậu sinh năm 2001 không ngừng trau dồi tri thức cũng như vốn tiếng Anh. Cô cho biết hiện tại đang gấp rút siết body để có một body săn chắc. Không những thế, cô cũng không quên học catwalk, rèn luyện phần thi tài năng và học điệu múa cho phần thi Dances of the world.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 4Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 5

Miss World được biết đến là cuộc thi hướng đến vẻ đẹp vì mục đích cao cả. Mới đây, cô cũng đã có những cập nhật mới nhất về dự án sau gần 1 năm hỗ trợ bà con tại Nam Trà My, Quảng Nam bị sập nhà do bão lũ. Bên cạnh đó, Đỗ Hà trong suốt nhiệm kỳ của mình cũng đã có nhiều đóng góp không nhỏ cho cộng đồng. Không chỉ ráo riết chuẩn bị cho dự án nhân ái mà cô còn tích cực đi đến những nơi khó khăn để giúp đỡ bà con, nhất là trong mùa dịch vừa qua. Ngoài ra, nàng hậu còn thành lập quỹ học bổng mang tên mình dành riêng cho các bạn học sinh nghèo hiếu học trên khắp các tỉnh thành.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 6Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 7

Theo như lịch trình đã công bố, cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 21/11 cho đến ngày 16/12 tại Puerto Rico. Bên cạnh đêm Chung kết, Đỗ Hà sẽ còn tranh tài cùng với hơn 100 đại diện khác tại những phần thi phụ hấp dẫn như Top Model, Head to head challenge, phần thi Thể thao,... Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đỗ Hà sẽ làm rạng danh “màu cờ sắc áo” Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 8Chiêm ngưỡng 3 vòng ‘căng đét’ cùng thần thái ‘không đùa được đâu’ của Hoa hậu Đỗ Hà trước ngày lên đường dự thi Miss World 2021 - Ảnh 9

Photo: Lê Thiện Viễn

Stylist: Kiệt Cao

Make Up: Nguyễn Minh Quân

Hair: Lê Ngọc Sơn

Dress: Brian Võ (đầm loang xanh hồng), Lê Thanh Hoà (đầm hồng)

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