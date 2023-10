Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực?

Ngay từ khi được phát động, trong tình hình cả nước đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, chương trình “The Next Face Vietnam 2021” đã đón nhận được sự quan tâm và tò mò của truyền thông và đông đảo giới trẻ. “The Next Face Vietnam 2021” nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu mới không chỉ hội tụ đủ tố chất về hình thể, kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, mà một trong những tiêu chí quan trọng của “The Next Face Vietnam” so với các chương trình đào tạo người mẫu khác, đó chính là khả năng xây dựng hình ảnh và tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong thời đại 4.0.

Từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự thi, BTC đã lựa chọn ra Top 200 hồ sơ sáng giá nhất để bước vào vòng Sơ tuyển, được tổ chức với hai hình thức: trực tuyến (online) qua nền tảng OnMeeting dành cho những thí sinh ở xa, và thi trực tiếp với những thí sinh tại TP. HCM đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Trong ngày casting đầu tiên, vì phải quay hình tại nhà, nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khó đỡ đã xảy ra với các giám khảo và dàn thí sinh của cuộc thi.