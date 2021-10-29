Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực?

Tin tức giải trí 29/10/2021 12:14

Thí sinh này có ngoại hình và sắc vóc đủ để trở thành một người mẫu tiềm năng, tuy nhiên thí sinh này có hình xăm trên vai và ngực. Giám khảo Nam Trung đã đưa ra quyết định thế nào?

Ngay từ khi được phát động, trong tình hình cả nước đang trong giai đoạn giãn cách xã hội, chương trình “The Next Face Vietnam 2021” đã đón nhận được sự quan tâm và tò mò của truyền thông và đông đảo giới trẻ. “The Next Face Vietnam 2021” nhằm tìm kiếm và đào tạo những gương mặt người mẫu mới không chỉ hội tụ đủ tố chất về hình thể, kỹ năng của một người mẫu chuyên nghiệp, mà một trong những tiêu chí quan trọng của “The Next Face Vietnam” so với các chương trình đào tạo người mẫu khác, đó chính là khả năng xây dựng hình ảnh và tạo sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong thời đại 4.0.

Từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký dự thi, BTC đã lựa chọn ra Top 200 hồ sơ sáng giá nhất để bước vào vòng Sơ tuyển, được tổ chức với hai hình thức: trực tuyến (online) qua nền tảng OnMeeting dành cho những thí sinh ở xa, và thi trực tiếp với những thí sinh tại TP. HCM đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin. Trong ngày casting đầu tiên, vì phải quay hình tại nhà, nhiều tình huống “dở khóc dở cười” khó đỡ đã xảy ra với các giám khảo và dàn thí sinh của cuộc thi.

Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực? - Ảnh 1

Là một cuộc thi tìm kiếm và đào tạo người mẫu thế hệ 4.0, nên ngoài những tiêu chuẩn về hình thể, thì một trong những tiêu chí để BGK “The Next Face Vietnam” lựa chọn thí sinh đó chính là hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng, và cách thí sinh đang sử dụng mạng xã hội như thế nào. 

Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực? - Ảnh 2

Chính vì thế, khi cô gái 18 tuổi Lâm Hoàng Oanh đến từ An Giang có chiều cao lý tưởng (1m74) xuất hiện trong trang phục khá gợi cảm, khoe trọn bờ vai với những hình xăm khá lớn trên tay và ngực, đã khiến BGK phải dành nhiều thời gian cân nhắc, vì đối với một người mẫu chuyên nghiệp, việc có hình xăm trên cơ thể sẽ là một bất lợi lớn và dễ bị các nhãn hàng từ chối lựa chọn để chụp hình quảng cáo hay trở thành gương mặt đại diện. Vì thế, BGK cũng đưa ra lời khuyên đối với Hoàng Oanh và các người mẫu trẻ nếu muốn tiến xa hơn với nghề thì hãy suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi quyết định xăm hình chỉ vì sở thích cá nhân.  

Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực? - Ảnh 3

Giữa ‘bão’ tranh luận phụ nữ có hình xăm, Nam Trung có loại thí sinh tiềm năng chỉ vì có hình xăm trên vai, ngực? - Ảnh 4
Nam Trung sẽ đưa ra quyết định thế nào với thí sinh có hình xăm nói trên?
 

Những thử thách bất ngờ nào đang đợi các thí sinh ở ngày casting tiếp theo? Thí sinh nào sẽ thuyết phục được dàn giám khảo quyền lực để ghi tên mình vào “nhà chung” “The Next Face Vietnam mùa đầu tiên?

Ảnh: BTC

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’

H’Hen Niê diện đầm tím nổi bật bên cạnh host Nam Trung trong ngày sơ tuyển thứ 2 của “The Next Face Vietnam”

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Từ khóa:   Nam Trung Thí sinh có hình xăm The Next face Vietnam 2021

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