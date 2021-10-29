Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'?

Tin tức giải trí 29/10/2021 14:48

Với những chiến binh khủng, đặc biệt là “cú nổ” của Blacka đã khiến các fan rần rần không ngớt, tập 2 vẫn còn chễm chệ ở Top 1 Trending Youtube, trong khi đó tập 3 bắt đầu lộ diện những chiến binh tiếp theo đến từ khắp các vùng miền chắc chắn sẽ khiến fan nghẹt thở.

Sau 2 tập phát sóng, “Rap Việt – Mùa 2”đã lập cú đúp ấn tượng khi tập 1 và 2 lần lượt chiếm đỉnh Top trending YouTube. Tính đến thời điểm hiện tại (sáng 29/10), tập 2 vẫn tiếp tục giữ vững thành tích và liên tục nhận được sự ủng hộ tích cực từ các rap fan.

Kết thúc tập 2, đội HLV Rhymastic tiếp tục dẫn đầu với 4 chiến binh đầy tài năng: 16 BRT, Mai Ngô, VSoul và B-Wine. Team Karik ngoài “ngựa chiến” Seachains và hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc thì tập 2 tiếp tục có thêm chàng rapper cực chất - 2Can. Chậm mà chắc, HLV Binz và Wowy tuy mỗi đội chỉ mới có 2 thành viên nhưng lại là những nhân tố khiến các team khác phải dè chừng, trong đó có “quái vật” Blacka team Wowy hay Cà Nâu thuộc đội Binz.

Tập 3 có thể xem là tập hội tụ của các rapper trên mọi miền khi có đầy đủ các đại diện đến từ miền Bắc – Trung – Nam. Trong đó, đại diện đến từ miền Bắc – Pretty Xix đã khiến cho Trấn Thành phải thốt lên với ngoại hình ấn tượng, rất giống với Giám đốc âm nhạc Touliver: “Ngày hôm nay, chúng ta có một thí sinh có ngoại hình và gương mặt mà quý vị nhìn là có thể hình dung ra giám đốc âm nhạc của chúng ta ngay.”. Có thời gian 4 năm du học tại Mỹ, Pretty Xix - Nguyễn Khôi Nguyên muốn mang sự tự do và sáng tạo làm nhạc của người Mỹ về Việt Nam. Đồng thời, nam rapper với biệt danh “Tou bao tử” còn mong muốn “Rap Việt – Mùa 2”sẽ là nơi để bản thân thử tài và cọ sát với các thí sinh khác trong giới rap. Với phần thể hiện được MC Trấn Thành ví như “một ngọn lửa”, Pretty Xix liệu có tạo nên sự tranh giành cuồng nhiệt của các HLV?

Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 1

Ngoài Pretty Xix, nhân vật tiếp theo xuất hiện trong tập 3 chắc chắn sẽ tạo nên sự bàn luận sôi nổi và mong chờ nhất của các fan. Nếu Blacka đã “làm mưa làm gió” trong tập vừa rồi thì chắc chắn cái tên sau sẽ khiến người hâm mộ tiếp tục sôi sục – Sol7. Nam rapper đến từ Bình Định hoàn toàn không còn xa lạ, “thầy 7” đã có chỗ đứng và “tên tuổi” nhất định thậm chí còn được coi là kỳ cựu trong cộng đồng rap. “Chiêm nghiệm” và “sâu sắc” chính là nét đặc trưng trong phong cách rap của thủ lĩnh nhóm DCOD khiến cho các sản phẩm của anh hoàn toàn khác biệt, mang đậm chất riêng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng các fan. “Có một anh rapper người Đà Nẵng đã ảnh hưởng tới phong cách của mình và tên của ảnh cũng chính là rap name của mình bây giờ”, chủ nhân hit Ngắn Ngủi chia sẻ về rap name đặc biệt của mình, theo anh: “Rap Việt chính là nơi đưa âm nhạc của Sol7 đến với nhiều người hơn và để chính bản thân mình được cống hiến cho nhạc rap Việt Nam.”

Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 2Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 3Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 4Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 5

Nếu như trong tập 2, Trấn Thành gọi Blacka là “thách thức lớn” đối với các HLV thì tại tập 3 trước khi Sol7 xuất hiện, nam MC đã nhấn mạnh với bộ sậu: “Tôi cảnh báo, sắp có “siêu xe” xuất hiện. Hãy giữ chặt ghế, để đến với một trong những tiết mục mà tôi tin chắc sẽ làm cho các bạn đứng ngồi không yên!”, đủ để thấy sức “công phá” của “thầy 7”. Đúng như thế, nam rapper thật sự đã khiến 4 HLV và giám khảo dành sự tôn trọng tuyệt đối khi có mặt tại Rap Việt – Mùa 2. Chắc chắn sẽ có màn “đấu trí” căng não giữa các HLV để mang “át chủ bài” này về cho đội của mình và việc còn lại của tất cả chúng ta là hãy chờ xem, Sol7 sẽ góp phần làm hoàn thiện đội hình của vị HLV nào?

Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'? - Ảnh 6

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 3 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 30/10 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’

Thỏ trắng Jun Phạm hội ngộ Thỏ đen Ngô Kiến Huy tại ‘“5 Giây Thành Triệu Phú”’

Jun Phạm đã có màn chào sân hết thức ấn tượng trong vai trò tư vấn viên của “5 Giây Thành Triệu Phú”. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của khách mời Võ Tấn Phát khiến ban tư vấn cảm thấy “mất giá trị” khi không thể phát huy vai trò trên “ghế nóng”.

Xem thêm
Từ khóa:   sol7 Rap Việt Diễn viên hài Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43