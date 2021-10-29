Gọi Sol7 là ‘siêu xe’, Trấn Thành cảnh báo các HLV nên ‘giữ chặt ghế’, sẽ có ‘bão cấp 7’ đến từ 'thầy 7'?

Kết thúc tập 2, đội HLV Rhymastic tiếp tục dẫn đầu với 4 chiến binh đầy tài năng: 16 BRT, Mai Ngô, VSoul và B-Wine. Team Karik ngoài “ngựa chiến” Seachains và hiện tượng mạng Mai Âm Nhạc thì tập 2 tiếp tục có thêm chàng rapper cực chất - 2Can. Chậm mà chắc, HLV Binz và Wowy tuy mỗi đội chỉ mới có 2 thành viên nhưng lại là những nhân tố khiến các team khác phải dè chừng, trong đó có “quái vật” Blacka team Wowy hay Cà Nâu thuộc đội Binz.

Tập 3 có thể xem là tập hội tụ của các rapper trên mọi miền khi có đầy đủ các đại diện đến từ miền Bắc – Trung – Nam. Trong đó, đại diện đến từ miền Bắc – Pretty Xix đã khiến cho Trấn Thành phải thốt lên với ngoại hình ấn tượng, rất giống với Giám đốc âm nhạc Touliver: “Ngày hôm nay, chúng ta có một thí sinh có ngoại hình và gương mặt mà quý vị nhìn là có thể hình dung ra giám đốc âm nhạc của chúng ta ngay.”. Có thời gian 4 năm du học tại Mỹ, Pretty Xix - Nguyễn Khôi Nguyên muốn mang sự tự do và sáng tạo làm nhạc của người Mỹ về Việt Nam. Đồng thời, nam rapper với biệt danh “Tou bao tử” còn mong muốn “Rap Việt – Mùa 2”sẽ là nơi để bản thân thử tài và cọ sát với các thí sinh khác trong giới rap. Với phần thể hiện được MC Trấn Thành ví như “một ngọn lửa”, Pretty Xix liệu có tạo nên sự tranh giành cuồng nhiệt của các HLV?

Ngoài Pretty Xix, nhân vật tiếp theo xuất hiện trong tập 3 chắc chắn sẽ tạo nên sự bàn luận sôi nổi và mong chờ nhất của các fan. Nếu Blacka đã “làm mưa làm gió” trong tập vừa rồi thì chắc chắn cái tên sau sẽ khiến người hâm mộ tiếp tục sôi sục – Sol7. Nam rapper đến từ Bình Định hoàn toàn không còn xa lạ, “thầy 7” đã có chỗ đứng và “tên tuổi” nhất định thậm chí còn được coi là kỳ cựu trong cộng đồng rap. “Chiêm nghiệm” và “sâu sắc” chính là nét đặc trưng trong phong cách rap của thủ lĩnh nhóm DCOD khiến cho các sản phẩm của anh hoàn toàn khác biệt, mang đậm chất riêng và để lại nhiều dấu ấn trong lòng các fan. “Có một anh rapper người Đà Nẵng đã ảnh hưởng tới phong cách của mình và tên của ảnh cũng chính là rap name của mình bây giờ”, chủ nhân hit Ngắn Ngủi chia sẻ về rap name đặc biệt của mình, theo anh: “Rap Việt chính là nơi đưa âm nhạc của Sol7 đến với nhiều người hơn và để chính bản thân mình được cống hiến cho nhạc rap Việt Nam.”

Nếu như trong tập 2, Trấn Thành gọi Blacka là “thách thức lớn” đối với các HLV thì tại tập 3 trước khi Sol7 xuất hiện, nam MC đã nhấn mạnh với bộ sậu: “Tôi cảnh báo, sắp có “siêu xe” xuất hiện. Hãy giữ chặt ghế, để đến với một trong những tiết mục mà tôi tin chắc sẽ làm cho các bạn đứng ngồi không yên!”, đủ để thấy sức “công phá” của “thầy 7”. Đúng như thế, nam rapper thật sự đã khiến 4 HLV và giám khảo dành sự tôn trọng tuyệt đối khi có mặt tại Rap Việt – Mùa 2. Chắc chắn sẽ có màn “đấu trí” căng não giữa các HLV để mang “át chủ bài” này về cho đội của mình và việc còn lại của tất cả chúng ta là hãy chờ xem, Sol7 sẽ góp phần làm hoàn thiện đội hình của vị HLV nào?

“Rap Việt – Mùa 2” do VieON & Vie Channel đồng sản xuất, Tập 3 sẽ chính thức lên sóng lúc 20h Thứ Bảy 30/10 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel – HTV2.

Ảnh: BTC