Quốc Khánh bắn rap “cực chất”, Minh Dự trổ tài làm thơ ấn tượng trong gameshow ‘6 Ô Cửa Bí Ẩn’7

Tin tức giải trí 30/10/2021 00:45

Sau bao ngày chờ đợi, tập phát sóng đầu tiên của chương trình siêu tài năng ”6 Ô Cửa Bí Ẩn” sẽ lên sóng vào lúc 21h15 tối Chủ nhật (31/10) trên kênh VTV3. Bất ngờ, kịch tính, vui nhộn tất cả sẽ có trong tập 1 tuần này, mời quý khán giả cùng đón xem.

6 Ô Cửa Bí Ẩn” - Là một chương trình giải trí kết hợp siêu tài năng, tìm kiếm những con người bình thường nhưng sở hữu những khả năng đặc biệt và thú vị.  

Khách mời trong tập ra mắt đầu tiên của ”6 Ô Cửa Bí Ẩn” là: Minh Dự, Hải Yến, Quốc Khánh. Bộ ba đã có màn chào sân hết sức ấn tượng với những tài năng…..”có lẻ” của mình.

Hải Yến mở màn với sở trường ca hát khiến Quốc Khánh xuýt xoa: “Ca sĩ người ta muốn ca là ca ha, người ta đúng nốt nhẹ nhàng quá”. Ngay sau đó, nam diễn viên cũng gửi đến khán giả một bài rap tự sáng tác “cực đỉnh” và không quên nhắc đến “người yêu tin đồn” Quang Trung. Chi tiết này khiến hai người chơi và khán giả được phen thích thú.

Quốc Khánh bắn rap “cực chất”, Minh Dự trổ tài làm thơ ấn tượng trong gameshow ‘6 Ô Cửa Bí Ẩn’7 - Ảnh 1

Về phần Minh Dự, vốn nổi tiếng là chàng trai có vốn liếng thơ văn chất lượng, “cây hài trẻ sáng giá” cũng không ngần ngại gửi tặng đến chương trình và khán giả một bài thơ sáng tác ngẫu hứng ngay trên sân khấu:  

“Ô Cửa Bí Ẩn hôm nay 

Chưa gì chị Yến hát hay quá trời 

MC thì đẹp rạng ngời 

Quốc Khánh thì rap chất chơi mê hồn 

Em đây không biết gì hơn 

Chỉ biết lặng lẽ ôn tồn làm thơ” 

Quốc Khánh bắn rap “cực chất”, Minh Dự trổ tài làm thơ ấn tượng trong gameshow ‘6 Ô Cửa Bí Ẩn’7 - Ảnh 2

Ngay sau khi Minh Dự đọc xong bài thơ thì MC Đức Bảo đã tấm tắc khen ngợi và “mắng yêu”: “Không bõ công 1 tiếng chúng mình chờ Minh Dự bước ra sân khấu, thay đồ gì mà lâu thế, hóa ra là để chuẩn bị một bài thơ”. Dù sao cũng phải công nhận khả năng sáng tác thơ cực tốt của Minh Dự, chỉ trong một thời gian rất ngắn và bất ngờ, phần thử thách này cũng không làm khó được nam diễn viên. 

Trong tập này, khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ với những tài năng đặc biệt: Võ sĩ mình đồng Đới Thị Hoa, biểu diễn Rubik -  Pika Thanh Hoàng, tài năng xiếc nhí Minh Quang – Minh Nhựt, nghệ sĩ đường phố Dũng Phạm, phù thủy giọng hát Ngọc Phi, vận động viên xe đạp địa hình Ngô Minh Tú.  

Quốc Khánh bắn rap “cực chất”, Minh Dự trổ tài làm thơ ấn tượng trong gameshow ‘6 Ô Cửa Bí Ẩn’7 - Ảnh 3

Các người chơi cũng có màn thử sức với phần thi “Trial bike” – giữ thăng bằng xe đạp ngay trên sân khấu. Quốc Khánh, Minh Dự với phần hỗ trợ đắc lực từ MC Đức Bảo và đôi chút “lươn lẹo” của mình đã biểu diễn ngay được khả năng giữ thăng bằng điêu luyện khiến ai xem cũng phải ngã ngửa.  

Liệu còn bất ngờ nào sau những tài năng đặc biệt vẫn chưa được hé lộ? Và người chơi nào sẽ xuất sắc rinh được giải thưởng lớn nhất của chương trình? 

Mời quý khán giả cùng đón xem Tập 1 - “6 Ô Cửa Bí Ẩn” sẽ lên sóng vào lúc 21h15 tối Chủ nhật (31/10) trên kênh VTV3. 

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   6 Ô Cửa Bí Ẩn Min Dự Quốc Khánh

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