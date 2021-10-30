Bị Lê Lộc thách chơi 'Squid Game', Võ Tấn Phát hào hứng tham gia và cái kết

Nếu như chỉ khen tài năng thì vẫn chưa đủ để nói về hai nghệ sĩ khách mời: Lê Lộc và Võ Tấn Phát. Cùng xem Ở Nhà Vui Mà để thấy cả hai nghệ sĩ “đảm đang” như thế nào.

Tập phát sóng tuần này của chương trình “Ở Nhà Vui Mà” hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một năng lượng của sức trẻ, tràn đầy tinh thần lạc quan cùng sự hài hước với hai nghệ sĩ khách mời Lê Lộc và Võ Tấn Phát. Cả hai luôn biết tạo cho bản thân những hoạt động tích cực để rèn luyện sức khỏe và vóc dáng, giữ cho tinh thần thư giãn trong giai đoạn giãn cách dài hạn tại nhà. Cũng giống biết bao người, diễn viên Lê Lộc chưa bao giờ phải ở nhà lâu đến mức độ như vậy, nhưng cô không hề buồn chán hay là cáu gắt. Là bởi vì cô luôn khắc ghi phương châm sống của bản thân : “Hãy luôn giữ cho mình một cái tâm trạng, chính là không chống đối với hoàn cảnh đang xảy ra.” Để có thể “giết” thời gian trong mỗi ngày, Lê Lộc luôn tạo những hoạt động khám phá và trải nghiệm cho bản thân của mình.

Trong tập phát sóng, nữ diễn viên đã trổ tài làm rất nhiều món từ đậu nành như sữa, tàu hủ nước đường. Đặc biệt hơn hết, Lê Lộc còn mách kế làm đẹp từ bã đậu nành. Làn da của cô sau khi sử dụng chiếc mặt nạ đặc biệt này, đã trở nên trắng sáng, căng mịn hơn rất nhiều.

Song hành cùng với Lê Lộc trong tập tuần này, chính là nam diễn viên điển trai Võ Tấn Phát. Tạm gác khoảng thời gian bận rộn với bao công việc trên phim trường và sân khấu của trước đây, mỗi ngày trong đợt giãn cách của Tấn Phát đều gói gọn trong hai chữ “ăn gì?”. Bởi lẽ anh chia sẻ, mỗi ngày tỉnh dậy đều phải nghỉ sáng, trưa và tối mình nên ăn gì? Đó cũng là lý do khiến Võ Tấn Phát trở thành “đầu bếp bất đắc dĩ” trong mùa dịch. Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh cảm thấy vui vẻ hơn khi có thể làm được những công việc mà bình thường không có thời gian để làm như: nấu ăn, tưới cây, chăm vườn… Khán giả xem chương trình, sẽ vô cùng ấn tượng với tài làm bếp của Võ Tấn Phát, không chỉ đảm đang trong các món ăn hằng ngày, anh chàng còn biết nướng cả bánh mì ngọt. Đón xem tập 11 “Ở Nhà Vui Mà” được phát sóng vào lúc 20g25 tối thứ Sáu, ngày 5/11/2021 trên kênh HTV7. Ảnh: BTC

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