Sau 'Interview nghiêng về about myself', Kim Duyên tự tin chinh phục phỏng vấn tiếng Anh với Ban giám khảo

Kim Duyên quyết định lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính để cô giao tiếp và trò chuyện cùng ban giám khảo. Kim Duyên cũng thể hiện được sự nhanh nhạy, thông mình cùng kỹ năng phản xạ tốt sau khi CEO Bảo Hoàng công bố sẽ chuyển sang giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Được biết, ngày quay hình của tập 2 "Road To Miss Universe 2021" trùng với ngày sinh nhật của Kim Duyên, vì vậy, CEO Bảo Hoàng quyết định dành tặng món quà bất ngờ cho Á hậu. Tuy nhiên, phần quà là một “buổi training cùng vị huấn luyện viên đặc biệt” khiến Kim Duyên “dở khóc dở cười”. Sau những phút giây đùa vui để tạo không khí thoải mái, Kim Duyên chính thức bước vào buổi tập luyện phát âm tiếng Anh cùng vị huấn luận viên đặc biệt: Diễn viên, Đạo diễn Kathy Uyên.

Kathy Uyên sở hữu kỹ năng giao tiếp vô cùng tốt. Không chỉ sở hữu kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, mà cô còn sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt. Cô sẽ giúp Kim Duyên thể hiện cá tính, sự tự tin và sẵn sàng hơn khi bước vào thử thách phỏng vấn giả định, với các phương pháp giúp phát âm tiếng Anh chuẩn. Đầu tiên, Kathy Uyên đã ngồi lại và lắng nghe Kim Duyên chia sẻ về vấn đề phát âm của mình: “khi Duyên nói tiếng Anh sẽ cố nói cho thật nhanh, vì sợ mình nói sai ngữ pháp, sai phát âm, sợ nhiều thứ nên Duyên cứ nói thật nhanh”.

Tuy nhiên, sau khi lắng nghe Kim Duyên, Kathy Uyên nhận xét: “Tiếng Anh của Kim Duyên rất tốt, gần gũi và giàu năng lượng tích cực, rất thật”, cô đã có ấn tượng tốt. Kathy Uyên cũng góp ý cho Kim Duyên hãy giữ vững sự cá tính, tự tin, nguồn năng lượng tích cực đang có và mong Á hậu hãy“nói một cách chậm rãi”. Diễn viên, Đạo diễn cũng truyền lại cho Kim Duyên một số bài học giúp Kim Duyên phát âm tiếng Anh chuẩn xác, ấn tượng hơn bằng thủ thuật vừa đưa lưỡi ra ngoài miệng vừa đọc phát âm lập đi lập lại nhiều lần, bí quyết này giúp Kim Duyên có thể phát âm chuẩn hơn, tạo được nội lực từ bên trong.

Bước vào nội dung chính đầu tiên của “phỏng vấn giả định”, Kim Duyên gặp lại Diễn viên, Đạo diễn Kathy Uyên và Á hậu, Đạo diễn Hoàng My - hai vị giám khảo giả định. Trước câu hỏi của Kathy Uyên về lý do sáng lập quỹ bảo trợ trẻ em Spreading The Love, Kim Duyên tự tin trả lời: “Tôi được giáo dục rất rõ về tầm quan trọng của giáo dục, và tôi tin rằng ai cũng thật sự cần một nền giáo dục phù hợp”.

Kim Duyên cũng chia sẻ thêm, nhờ tiếp thu giáo dục một cách đúng đắn mà cuộc đời cô đã thay đổi, cô cũng muốn mang câu chuyện của mình đến Miss Universe, thông qua cuộc thi sẽ giúp cô cất tiếng nói của mình, lan tỏa sự yêu thương để hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em thiếu may mắn của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long được phát triển giáo dục. Song song đó, Kim Duyên cũng cho biết bản thân đã làm việc với tổ chức Hands On, trở thành “bạn đồng hành (coaching buddy)” với các hoạt động của tổ chức Room To Read.

Phần trả lời có hơi dài làm cho Kim Duyên gặp “lúng túng” mà ngay chính cô cũng cảm thấy điều đó. Hoàng My góp ý cho cô nên lựa chọn cách trả lời ngắn gọn, súc tích hơn. Tuy nhiên, đứng trước sự thay đổi và tiến bộ vượt bật của Kim Duyên, Á hậu Hoàng My cũng dành tặng lời khen cho cô: “Thấy được sự cố gắng của Duyên rất nhiều, rất lớn, cô ấy nỗ lực kinh khủng, đặc biệt là về ngôn ngữ”. Diễn viên, Đạo diễn Kathy Uyên thì khuyên Kim Duyên không nên trả lời dài vì dễ thấy nhược điểm, nên đi thẳng, trực diện vào vấn đề ngay khi có thể.

Khi được hỏi về các vấn đề mà giới trẻ ngày nay gặp phải, Kim Duyên đã có phần trả lời khá sâu sắc về sự “thấu cảm” - một điều mà người ta thường quên đi khi tiếp cận mạng xã hội. Song song đó, Kim Duyên thể hiện quan điểm về việc nên có sự chọn lọc khi sử dụng mạng xã hội, biết học cách “lắng nghe những góp ý khiến chúng ta trở thành phiên bản tốt của chính mình. Đối với những bình luận tiêu cực, tất nhiên chúng ta có đọc nó, nhưng đừng để nó định nghĩa chúng ta là ai”. Kim Duyên nhấn mạnh thêm.

Với phần trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, Kim Duyên nhanh chóng chinh phục được giám khảo Hoàng My, cô dành lời khen và cho biết bản thân khá bất ngờ trước sự tiến bộ của Đại diện Việt Nam. Dù còn một vài chỗ hơi ngập ngừng nhưng với câu trả lời ấn tượng và thuyết phục, Kim Duyên nhận được nhiều lời khen ngợi từ hai vị giám khảo.

Để giúp Kim Duyên bĩnh tĩnh hơn khi buộc phải đối mặt với câu hỏi khó, Kathy Uyên khuyên Kim Duyên đừng cố tỏ ra thông thái mà hãy thành thật cho họ biết rằng bản thân gặp phải vấn đề là không chuẩn bị những câu hỏi này trước đó. Trước những chia sẻ và góp ý của hai vị giám khảo, Kim Duyên đã có thêm sự tự tin cho mình khi đối diện với những thử thách khác nhau trên chặng đường Miss Universe 2021 sắp tới.

Ảnh: BTC