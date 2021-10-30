‘Hát Mãi Ước Mơ’ mùa 4 chính thức tuyển sinh trước sự trông mong của khán giả truyền hình

Nối tiếp thành công của 3 mùa trước, mới đây nhà sản xuất chương trình truyền hình Hát Mãi Ước Mơ đã thông báo sẽ tổ chức tìm kiếm thí sinh tham gia mùa 4. Chương trình chính thức tuyển sinh từ ngày 20/10/2021 với các hình thức đăng ký cực kì đơn giản dành cho mọi đối tượng trên toàn quốc.

“Hát Mãi Ước Mơ” mùa 4 là một sân chơi cho những ai có năng khiếu ca hát, không phân biệt địa vị, tuổi tác. Điều đặc biệt của chương trình là những thí sinh tham gia chương trình có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bằng chính giọng hát của mình. Là một gameshow dưới hình thức hát karaoke và nhận giải thưởng, nhưng hầu hết những thí sinh đến với chương trình không phải để giành phần thắng cho riêng mình mà đều hát hết mình với một trái tim đầy ấm áp để giúp đỡ cho người khác. Ở mỗi tập chơi, 4 thí sinh sẽ được thể hiện khả năng ca hát của mình và chinh phục những vị giám khảo.

Nói về những dấu ấn đặc biệt của "Hát Mãi Ước Mơ", phải kể đến những hành động ấm áp từ các vị giám khảo và khách mời như Trấn Thành, Cẩm Ly, Võ Hạ Trâm, Hari Won,... Khi bị chinh phục bởi những giọng ca “vàng” của chương trình, giám khảo Trấn Thành đã tự bỏ tiền túi của mình để giúp đỡ thí sinh vì thương cho hoàn cảnh của họ. Hay giám khảo Võ Hạ Trâm dù không mang theo nhiều tiền nhưng vì quá xúc động trước hoàn cảnh và tài năng của thí sinh, Võ Hạ Trâm đành mượn tạm Hari Won một số tiền nhỏ để giúp đỡ nhân vật.

Trải qua 3 mùa lấy đi không ít nước mắt của khán giả, Hát Mãi Ước Mơ tạo nên một “cơn sốt” đầy nhân văn, ấm áp khi không ít hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ. Bên cạnh đó những tài năng “ẩn” có cơ hội được tỏa sáng như giọng ca khiếm thị Nhất Sinh, chị Diễm Tam Kỳ (mùa 3) và hàng loạt những nhân vật khác sở hữu chất giọng trời phú dù không qua đào tạo ở bất kỳ trường lớp nào, và chính họ cũng là những con người bình thường thậm chí cuộc sống cũng đầy vất vả nhưng vẫn muốn giúp đỡ những người khác đang phải chịu vất vả hơn mình, đúng với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát” cực kỳ xúc động.

3 mùa đã qua là hàng loạt những câu chuyện thấm đẫm tình người, phía dưới phần bình luận của mỗi tập được phát sóng, khán giả không khỏi xúc động khi để lại những lời động viên cho chương trình và đồng cảm với nhân vật: “Cứ xem chương trình này là khóc. Thương quá”; “Đây là chương trình hay nhất từ trước đến nay. Mong chương trình sẽ tồn tại mãi, đất nước mình còn nhiều người khổ lắm”; “Mỗi lần xem là một lần cảm động không cầm được nước mắt, cảm ơn chương trình đã mang lại cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn”.

Đáp lại những tình cảm và sự trông mong của quý khán giả trên cả nước, cũng như muốn chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn sau một thời gian dài gồng mình “chiến đấu” với cơn đại dịch COVID-19, chương trình Hát Mãi Ước Mơ đã chính thức quay trở lại với hy vọng tìm kiếm được những thí sinh thật tài năng và lan tỏa được nhiều điều tích cực hơn nữa đến cộng đồng.

Chương trình "Hát Mãi Ước Mơ" mùa 4 dự kiến sẽ được phát sóng vào cuối năm 2021 trên kênh HTV7.

Ảnh: BTC