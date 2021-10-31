Vốn sở hữu giọng hát nội lực, thế nên Ali Hoàng Dương không ngại trưng trổ thế mạnh của mình mỗi khi anh chàng bước lên sân khấu. Tại đêm Bán kết của “The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021”, Ali Hoàng Dương tiếp tục chứng minh giọng hát cao và sáng của mình với sáng tác của Duck V có tên “Lang thang team anh”.

Ngoài ra, trong lần trở lại này, Ali Hoàng Dương còn trổ tài "bắn rap", cũng như khả năng vũ đạo rất tiến bộ khi sử dụng đạo cụ là những chiếc ghế cho tiết mục. Đặc biệt giọng rap trầm như thỏ thẻ rót mật vào tai của Ali Hoàng Dương được dân mạng nhận xét là khá giống với giọng tông trầm của “Big Cityboi” Binz. Và phần rap này được đánh giá là điểm phá cách độc đáo của bài hát. Phần trình diễn vũ đạo của Ali Hoàng Dương cũng hút hồn không kém với những động tác cực kỳ quyến rũ và có phần “gợi đòn”.

Mở đầu “Lang thang team anh” là một đoạn ngắn trong ca khúc “Thao thức vì em”. Tiếp đó, Ali Hoàng Dương đưa khán giả vào một không gian đầy ma mị, thổn thức với tông màu đỏ đen làm chủ đạo, kể về những trăn trở trong tình yêu, cũng như lời mời gọi cô gái ấy cứ mạnh dạn bước vào thế giới tình yêu của người con trai, để được sưởi ấm trái tim lạnh giá. Với chất giọng đầy nội lực, Ali Hoàng Dương đã làm chủ sân khấu của “ The Heroes ”. cũng như làm bật lên bài hát “Lang thang team anh” mà producer Duck V đã dành rất nhiều tâm huyết sáng tác để anh trình diễn ở đêm Bán kết.

Kết thúc phần trình diễn, Master Nguyễn Hải Phong ví bài hát mà Ali Hoàng Dương có đẳng cấp, và có thể so sánh như của các nghệ sĩ quốc tế: "Tôi nghĩ đây là bản phối thành công của các bạn, những producer đã dùng những kỹ xảo để đưa vào sáng tác lần này. Nó rất khủng khiếp. Tôi nghĩ đẳng cấp của các bạn bằng với các tác phẩm trên thế giới". Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng cho rằng đây là bài hát hay nhất của Ali Hoàng Dương từ trước đến nay: "Ali Hoàng Dương vòng này đã mang đến cho tôi nhiều điều bất ngờ, tôi thấy đây là bài hát hay nhất từ trước đến nay của bạn".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đánh giá ca khúc “Lang thang team anh” rất phù hợp với chất giọng của Ali Hoàng Dương, cũng như đưa lời khuyên, rằng anh chàng nên theo đuổi phong cách này: "Tôi nghĩ Ali Hoàng Dương chơi vòng này như không còn gì để mất. Tôi thấy bạn nên theo đuổi phong cách này, rất phù hợp với bạn, tôi nghĩ bạn không nên cố làm vừa lòng mọi người mà không làm cho người ta ghét em. Tôi nghĩ vòng này sẽ có người ghét em vì em làm quá, tuy nhiên tôi nghĩ nó là sự đột phá". Có thể thấy, Ali Hoàng Dương đã tìm ra được hướng đúng đắn tại sân khấu “The Heroes”. Hy vọng những sân khấu sau, anh chàng sẽ tiếp tục mang đến những phần trình diễn bùng cháy hơn nữa để không làm phụ lòng sự kỳ vọng của khán giả.

Sau khi nhận được những lời nhận xét, team Fire Crown nhận được số điểm như sau: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (9 điểm), Nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Cát Tường (8,5 điểm), Nhạc sĩ Dương Khắc Linh (9,5 điểm), Nhà báo Quỳnh Nguyễn (8,5 điểm), Nhà báo Diệu Minh (8,5 điểm) và Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (9 điểm). Tổng 53 điểm, quy đổi tỷ lệ 30% là 2,65 điểm. Ngoài ra, với 9 điểm từ Master Nguyễn Hải Phong, team Fire Crown quy đổi, tính theo tỷ lệ quy đổi là 4,5 điểm/10.

Team Đường số 10: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh (9,5 điểm), Nhạc sĩ/ca sĩ Vũ Cát Tường (9 điểm), nhạc sĩ Dương Khắc Linh (10 điểm), Nhà báo Quỳnh Nguyễn (9,5 điểm), Nhà báo Diệu Minh (9 điểm), Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (9,5 điểm), Master Nguyễn Hải Phong (9,5 điểm). Tổng 56,5 điểm, quy đổi tỷ lệ 30% là 2,825 điểm. Với 9,5 điểm từ Master Nguyễn Hải Phong, team Đường số 10, tính theo tỷ lệ quy đổi là 4,75 điểm/10. Ngoài ra, team Fire Crown nhận được 89,5 điểm từ 10 thí sinh, quy đổi tỷ lệ 20% là 1,79 điểm và Đường số 10 là 93 điểm, tương ứng với 1,86 điểm quy đổi.

Như vậy, Đường số 10 là team chiến thắng với 9,435 điểm và Fire Crown là 8,94 điểm và Ali Hoàng Dương đã thu về số tiền thưởng từ đội đối thủ là gần 100 triệu đồng.

Ảnh: BTC