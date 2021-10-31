Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt

Sao Việt 31/10/2021 09:30

Tóc Tiên "sáng nhất" đêm Haloween tối qua.

Tối qua, đêm Haloween, nhiều nghệ sĩ đã lựa chọn hóa thân vào các nhân vật khác nhau trong đêm hội đặc biệt này. Tuy nhiên trang phục của Tóc Tiên có thể được xem là nổi bật nhất đêm qua. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục cắt xẻ táo bạo, khéo léo khoe vòng eo thon gọn. Đặc biệt, Tóc Tiên còn táo bạo thiết kế áo dây của mình thành tạo hình "bàn tay hư" ôm trọn đôi gò bồng đảo nóng bỏng. Dưới phần bình luận, cư dân mạng xuýt xoa, bày tỏ khen ngợi trước đường cong quyến rũ của bà xã Hoàng Touliver. Tóc Tiên là một trong số mỹ nhân có hình thể đẹp xếp vào hàng bậc nhất Vbiz.

Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 1Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 2

Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 3

Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 4
Ngoài "lăng xê" mốt bra "bàn tay hư hỏng", Tóc Tiên còn phối hợp bộ trang phục với phụ kiện ngọc trai bắt mắt

 Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 5

Nóng nhất đêm Halloween: Tóc Tiên đỏ rực lăng xê mốt bra 'bàn tay hư hỏng' khiến ai cũng 'phỏng' mắt - Ảnh 6
Nữ ca sĩ khoe eo thon "con kiến" như "thiêu đốt" mắt người nhìn

Ảnh: FBNV 

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Từ khóa:   Tóc Tiên Bra bàn tay hư hỏng Haloween

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