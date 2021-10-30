Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’

Sao Việt 30/10/2021 16:01

Phương Trinh Jolie đã có những lập luận rất hay về việc tự mình tạo ra nét đẹp riêng của bản thân thế nào.

Buổi livestream của Miss World Vietnam 2021 đã khai thác những hashtag thú vị xoay quanh chủ đề “Phẫu thuật thẩm mỹ” qua góc nhìn của Kiều Loan, Jolie Phương Trinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Hội ngộ tại tập phát sóng thứ 2 của chuỗi livestream “Sức sống Việt Nam” thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2021, dàn khách mời đã có dịp giải bày về những câu chuyện trong quá khứ. Bên cạnh đó là những quan điểm trái chiều của Kiều Loan, Phương Trinh Jolie, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng như Bác sĩ Chiêm Quốc Thái về chủ đề “Phẫu thuật thẩm mỹ”.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 1

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 2
Phương Trinh Jolie làm khách mời đặc biệt trong số phát sóng mới đây của “Sức sống Việt Nam”

Mở đầu với hashtag “Tiêu chuẩn”, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chia sẻ: “Khi nghe được các thí sinh của cuộc thi Miss World Vietnam 2021 được phép phẫu thuật thẩm mỹ thì đó là một dấu hiệu đáng mừng để các thí sinh được hoàn hảo hơn”. Bác sĩ nói thêm, việc can thiệp chỉnh sửa nhan sắc theo mong muốn tại cuộc thi Miss World Việt Nam sẽ giúp các thí sinh khi chinh chiến ở các đấu trường nhan sắc quốc tế, mang một tâm thế vững vàng và tự tin hơn cùng với những thí sinh khác trên thế giới.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 3
Nữ diễn viên có quan điểm "bén ngót" về bờ môi căng mọng của mình

Trong hashtag “Đánh đổi”, Phương Trinh Jolie nhận định: “Tiêu chuẩn nằm trong con mắt của mỗi người”. Nữ diễn viên chia sẻ khi nhận được những lời bình luận tiêu cực về bờ môi căng mọng của cô, Phương Trinh đáp trả nhanh gọn “Tui thích như vậy đó”. Phương Trinh nhận thấy cuộc sống của mình không thể bị quyết định bởi người khác, có thể người khác không thấy đẹp nhưng mình tự tin là được. Tại đây, người đẹp thừa nhận các bộ phận trên gương mặt đều đã sửa 2 lần.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 4

Trong khi đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu bày tỏ sự bất công đối với những cô gái có vẻ đẹp tự nhiên đến với cuộc thi Hoa hậu. Khi đề cập đến vấn đề về việc giữ công bằng giữa các thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ và không phẫu thuật thẩm mỹ, cô nàng nêu quan điểm: “Nếu đối với tiêu chuẩn của bạn, bạn thấy mình đã đủ đẹp rồi, thì đúng là bạn không cần can thiệp, qua đó mình lại càng đánh giá được góc nhìn của cô gái ấy nữa”. Điều quan trọng là, những thí sinh đến với cuộc thi khi đã đủ tự tin là chính mình, đó sẽ là những thí sinh nặng ký nhất.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 5
Phương Trinh Jolie là người "cầm trịch" đưa lên quan điểm về hashtag "đánh đổi"
 

Với hashtag “Sự lựa chọn”, Á hậu Kiều Loan chia sẻ về suy nghĩ và cảm xúc khi nhận được những ý kiến trái chiều ngay sau khi nàng đoạt giải Á hậu 1 tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2019: “Sau khi đăng quang, hầu như mọi người đều thấy Loan không xứng đáng với ngôi vị này. Đôi khi những hoạt động trong cuộc thi được cập nhật liên tục nhưng vẻ đẹp bên trong của mình thì lại không được tiếp xúc trực tiếp với khán giả. Cho nên mọi người sẽ cảm thấy là vẻ đẹp bên ngoài của mình quá nhạt nhòa để người ta cảm thấy hứng thú mà tìm hiểu vào sâu bên trong”. Kiều Loan chia sẻ, lúc đầu cô cảm thấy buồn vì không nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Tuy nhiên, nàng hậu xứ Quảng tự nhận thấy việc khóc không giúp cô tốt đẹp hơn mà chỉ khiến cô yếu đuối. Bản thân là người mạnh mẽ, nên cô quyết tâm thay đổi hình ảnh và dồn hết sức lực vào phát triển thế mạnh của mình trong việc ca hát.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 6Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 7

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh những tranh luận sâu sắc và đầy ắp những lời khuyên, chia sẻ thú vị, tập livestream với chủ đề “Phẫu thuật thẩm mỹ” không thể thiếu phần giao lưu với các thí sinh triển vọng đã nộp hồ sơ sớm tại Miss World Việt Nam 2021, đó là Nguyễn Vĩnh Hà Phương và Nguyễn Thị Hằng. Lần lượt hai thí sinh trả lời những câu hỏi đến từ những vị khách mời. Đây là cơ hội để các bạn thể hiện khả năng ứng xử của mình và để lại những dấu ấn riêng tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2021.

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 9

Nhận bình luận tiêu cực về ‘bờ môi căng mọng’, Phương Trinh đáp gắt ‘Tôi thích như vậy đó’ - Ảnh 10
Sau khoảng thời gian dài giãn cách, nữ diễn viên kiêm CEO nổi tiếng xuất hiện lại với visual "bén ngót" thiêu rụi mắt người nhìn

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Phương Trinh Jolie BTC Hoa hậu Việt Nam Sức sống Việt Nam

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