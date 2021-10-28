'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik

Sao Việt 28/10/2021 16:31

Đáp lại những tình cảm của fandom của mình mang tên Muzik dành tặng cho nam ca sĩ trong dịp sinh nhật lần thứ 24 của mình, Quang Hùng MasterD sẽ cho ra mắt một MV mới do anh chàng tự sản xuất mùa dịch.

Đúng 20h00 tối nay, 28.10.2021, Quang Hùng MasterD sẽ cho ra mắt MV “Cảm ơn em đã đến (Muzik)”, đây là hoạt động trở lại của anh sau khoảng thời gian liên tục nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt đến từ thị trường quốc tế. Gần đây nhất, anh đã được netizen Việt quan tâm nhiều hơn sau kì sinh nhật đầy hoành tráng. Tuy nhiên, cái tên Quang Hùng MasterD vẫn chưa được khán giả trong nước biết đến nhiều. 

'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 1

Đây là ca khúc do Hùng sáng tác và sản xuất trong mùa giãn cách toàn xã hội vừa qua. Được biết, anh chàng sáng tác chỉ trong vòng 1 ngày, phần lời bài hát được chắp bút bởi anh và Daa Major7. 

'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 2

Cảm xúc chính là khi chàng trai này nhận được tình cảm của người hâm mộ quá chân thành và quá lớn. Bài hát này như lời ẩn dụ, cảm ơn và chúc mừng sinh nhật của anh dành cho Muzik -  cộng đồng fans hâm mộ Quang Hùng MasterD. Thời gian qua, sự xuất hiện của Muzik đã giúp anh trở nên hạnh phúc hơn, cởi mở hơn, không còn nội tâm nhiều như trước. Bên cạnh đó, giọng ca xứ Huế cũng muốn ca khúc này truyền được năng lượng tích cực, một cái nhìn mới hơn vui hơn về tình yêu cho công chúng. Các bạn khán giả có thể dùng ca khúc này để bày tỏ tình cảm với đối phương.

'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 3
Thật khó có thể cưỡng lại được nét đẹp "gợi đòn" này của Quang Hùng. Hẳn là sẽ có nhiều fan ước "được là miếng bánh để nếm trải vị ngọt trên môi anh" lắm đây

Một giọng ca đầy ngọt ngào, câu từ đầy cảm xúc mà chàng trai xứ Huế đã thả hồn vào. Nói về MV, đây là MV đơn giản hạn chế tiếp xúc tụ tập đông người, team của Quang Hùng MasterD đã tự thực hiện trong giới hạn. MV được chuẩn bị và quay vào đầu tháng 10 sau khi thành phố gỡ bỏ chỉ thị 16.

'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 4
Trụy tim với nét đẹp còn "ngọt lịm" hơn cả miến bánh mà Quang Hùng cầm trên tay

Theo đúng lịch trình dự kiến, anh sẽ ra mắt sản phẩm này vào dịp sinh nhật Muzik và sinh nhật của mình (5.10 - 7.10) nhưng vì một số lý do đã cố định lại vào cuối tháng 10. Nội dung MV xoay quanh một chàng trai đang yêu với hàng loạt hành động “không bình thường” khi ở một mình. 

'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 5'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 6'Hoàng tử Thái' Quang Hùng MasterD đẹp 'lụi tim' khiến ai cũng ước 'được làm chiếc bánh trên môi anh' trong MV mới dành tặng riêng Muzik - Ảnh 7

Đây là sản phẩm đầu tiên cho sự trở lại sau thời gian khó khăn vì dịch bệnh, hãy cùng chờ đón trong thời gian sắp tới của cái tên đầy tiềm năng Quang Hùng MasterD.  

Ảnh: NVCC

Từ khóa:   Quang Hùng MasterD Cảm ơn em đã đến (Muzik) Muzik

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