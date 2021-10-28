Ngày 28/9, cố ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khoảng thời gian dài chiến đấu chống lại Covid 19 mang theo nỗi tiếc thương sâu sắc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hôm nay, 28/10, tròn 1 tháng cố nghệ sĩ từ giã cõi tạm để về với cõi Tịnh độ và đến nay cả giới giải trí lẫn người hâm mộ theo dõi vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của cô.

Nhân dịp kỷ niệm tròn 1 tháng ngày mất cố nghệ sĩ, quản lý Phi Nhung đã đăng tải những khoảnh khắc chưa từng được công bố trong 1 tháng qua để tưởng nhớ đến người thân thương của cuộc đời mình. Trongg đó gây xúc động mạnh nhất là hình ảnh của các con nuôi Phi Nhung, đủ mọi độ tuổi, còn chưa hiểu biết nhiều nhưng đã phải đội tang mẹ, vẻ mặt đượm buồn và thẫn thờ khi ngồi bên đường khiến cư dân mạng không nén được nước mắt. Khoảnh khắc cháu ngoại lớn của cố ca sĩ Phi Nhung ngủ gục trên tay mẹ nhưng vẫn ôm chặt di ảnh bà trên xe buýt trong chuyến du lịch đặc biệt của các thành viên gia đình khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng.

Chứng kiến những hình ảnh này, người hâm mộ và khán giả không khỏi xót xa cho số phận không mấy may mắn của cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng với người thân của cô.