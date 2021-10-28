Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc

Hậu trường 28/10/2021 15:35

Những hình ảnh này khiến khóe mắt ai cũng phải cay cay khi bắt gặp.

Ngày 28/9, cố ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khoảng thời gian dài chiến đấu chống lại Covid 19 mang theo nỗi tiếc thương sâu sắc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hôm nay, 28/10, tròn 1 tháng cố nghệ sĩ từ giã cõi tạm để về với cõi Tịnh độ và đến nay cả giới giải trí lẫn người hâm mộ theo dõi vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của cô.

Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 1

Nhân dịp kỷ niệm tròn 1 tháng ngày mất cố nghệ sĩ, quản lý Phi Nhung đã đăng tải những khoảnh khắc chưa từng được công bố trong 1 tháng qua để tưởng nhớ đến người thân thương của cuộc đời mình. Trongg đó gây xúc động mạnh nhất là hình ảnh của các con nuôi Phi Nhung, đủ mọi độ tuổi, còn chưa hiểu biết nhiều nhưng đã phải đội tang mẹ, vẻ mặt đượm buồn và thẫn thờ khi ngồi bên đường khiến cư dân mạng không nén được nước mắt. Khoảnh khắc cháu ngoại lớn của cố ca sĩ Phi Nhung ngủ gục trên tay mẹ nhưng vẫn ôm chặt di ảnh bà trên xe buýt trong chuyến du lịch đặc biệt của các thành viên gia đình khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng.

Chứng kiến những hình ảnh này, người hâm mộ và khán giả không khỏi xót xa cho số phận không mấy may mắn của cố nghệ sĩ Phi Nhung cùng với người thân của cô.

Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 2
Phi Như, cô con gái được Phi Nhung yêu thương nhất nhà, từng xuất hiện cùng mẹ trong chương trình 'Thiếu niên nói' ngồi khóc bên cạnh các em nhỏ của mình. Phi Như từng phát biểu trước công chúng mẹ rất nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu thương con mình

 Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 3

Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 4
Các con nuôi Phi Nhung tại chùa Phước Lạc, Bình Phước lập bàn thờ mẹ tại chùa để cầu siêu và cúng cơm mỗi ngày

 Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 5

Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 6
Các chú tiểu đồng thời là con nuôi của Phi Nhung đội tang mẹ, đôi mắt ngây thơ vô tội khiến người xem quặn nhói lòng
Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 7
Đau lòng cháu ngoại Phi Nhung ngủ gục trên xe mà vẫn ôm khư khư trong tay di ảnh bà ngoại
Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 8
Cậu bé cũng thắp nhang cho bà ngoại mỗi ngày tại gia
Quặn lòng nhìn những hình ảnh chưa từng công bố sau đám tang cố nghệ sĩ Phi Nhung, thương nhất là đàn con nuôi bơ vơ đội tang mẹ 'ngồi bờ ngồi bụi' ôm nhau khóc - Ảnh 9
Gia đình cúng thất thứ 4 của cố nghệ sĩ Phi Nhung tại chùa

Ảnh: FBNV

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