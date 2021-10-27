Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai

Hậu trường 27/10/2021 13:10

Nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai từng một thời làm dấy lên sự tranh cãi dữ dội giữa cố nghệ sĩ Phi Nhung và danh ca Quang Lê.

Tiểu ni cô Huyền Trân, tên thật là Lê Thanh Huyền Trân, là một cô bé có xuất thân là trẻ mồ côi thuộc Tịnh Thất Bồng Lai. Cô bé bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi mặc bộ đồ tu cất tiếng hát tại sân khấu "The Voice Kids 2014". Sau đó, huấn luyện viên Quang Lê đã nhận cô bé làm con nuôi và đưa Huyền Trân đi diễn cùng mình khắp nơi.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 1
Tiểu ni cô Huyền Trân thuộc Tịnh thất bồng lai là giọng ca trưởng thành từ "The Voice Kid 2014"

Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau đó, người hâm mộ ít thấy cả haii xuất hiện trên cùng sân khấu và nguyên nhân được cho là sự bất đồng quan điểm giữa Huyền Trân và ba nuôi Quang Lê. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Quang Lê yêu cầu tiểu ni cô nhí đội tóc giả và nuôi tóc, trang điểm nữ tính để đi hát. 

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 2

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 3
Quang Lê sau đó đã nhận cô bé làm con nuôi và đưa đi diễn khắp nơi cùng mình

Biết được sự tình, cố ca sĩ Phi Nhung là một Phật tử thượng thành nên đã không đồng tình với sự sắp xếp này của Quang Lê. Cố nghệ sĩ cũng từng có lời qua tiếng lại với Quang Lê để bảo vệ tiểu ni cô này như sau:"Tôi cũng là một Phật tử và biết rằng, không có giới luật nào cấm tăng ni mặc áo tu đi hát. Mặc dù bé còn nhỏ nhưng mình cũng nên tôn trọng ý kiến của bé".

Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 4
Thậm chí còn thay đổi diện mạo buộc cô bé đội tóc giải và make up theo hướng ca sĩ chuyên nghiệp để tiếp cận với khán giả dễ hơn
Cố nghệ sĩ Phi Nhung từng lời qua tiếng lại 'gay gắt' với Quang Lê vì nhân vật này của Tịnh Thất Bồng Lai - Ảnh 5
Biết vậy cố nghệ sĩ Phi Nhung đã lên tiếng phản đối Quang Lê về việc làm sai trái này

Tuy nhiên Quang Lê vẫn bảo vệ quan điểm của mình: "Bộ đồ đang mặc sẽ làm con bị hạn chế rất nhiều ở các sân khấu ca nhạc, nơi khán giả đến để tìm sự giải trí. Hơn nữa, giới luật của người xuất gia ghi rất rõ, đã đi tu thì không được tham gia sự đời... Nhiều khán giả sẽ hiểu lầm, bố Quang Lê đang lợi dụng cửa chùa để đưa con đi hát trục lợi".

Một khoảng thời gian sau, mối quan hệ hợp tác này đã không kéo dài do đôi bên bất đồng quan điểm.Phía Quang Lê quyết định dừng hợp tác với Huyền Trân. Theo như đại diện nam ca sĩ cho biết thì phía tịnh thất Bồng Lai nơi Huyền Trân đang sinh sống không hợp tác, không muốn làm theo cách xây dựng hình ảnh cho cô như công ty đề ra. 

Vị này chia sẻ: "Thời gian đầu, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bé đi s.how, giúp bé ra sản phẩm thu âm, làm nhạc... Bên đó muốn xây dựng hình ảnh theo ý của họ nên công ty không hợp tác nữa. Cuối cùng chúng tôi đành chấm dứt, không hợp tác nữa".

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Phi Nhung Quang Lê Tiểu ni cô Huyền Trân

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