Người tự nhận là 'con trai' người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khuyên 'cha' nhận 'kèo' 20 tỷ của bà Phương Hằng, cho biết 'phước 10 đời mới không là con ruột'

Người tự nhận là con trai ông Lê Tùng Vân có lời chia sẻ đến cha mình, khuyên cha nên nhận lời "cáp kèo" với bà Phương Hằng nếu như muốn chứng minh mình trong sạch.
- Người tự nhận con trai chủ nhân 'Tịnh thất Bồng Lai' về phe bà Phương Hằng, bất ngờ 'bóc phốt' ba ruột?
- 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về mối quan hệ với con trai ruột, nói gì với CEO Phương Hằng mà chính chủ nghe xong chỉ muốn livestream thêm lần nữa?
Ngày 24/10, bà Phương Hằng livestream "bóc trần" sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai vốn gây xôn xao trên mạng xã hội những năm vừa qua về việc "giả sư" và lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi và tôn giáo để trục lợi cá nhân. Bà Phương Hằng đã mời đến một vị khách mời đặc biệt, anh Lê Thanh Minh Tùng, người nhận là con trai ông Lê Tùng Vân, lên tiếng để "bóc phốt" những việc làm sai trái của cha ruột mình.
Tuy nhiên, ngay sau đó, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân đã phủ nhận quan hệ cha con với anh Lê Thanh Tùng. Ông cho biết 40 năm trước, Lê Thanh Minh Tùng là một đứa trẻ mồ côi và được em gái ông nhận về từ bệnh viện. Cùng với đó, ông cũng chính là người đã lên tiếng nhờ bà Nguyễn Phương Hằng chứng minh bản thân mình là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng và trả lại sự trong sạch cho bản thân. Ngoài ra ông còn khẳng định bản thân một đời tu hành và không có quan hệ huyết thống với các chú tiểu tại Tịnh Thất Bồng Lai.
Vì được "nhờ vả" quá nhiệt tình, bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream mới nhất đã khẳng định sẽ hỗ trợ ông xác minh quan hệ huyết thống không chỉ với anh Lê Thanh Minh Tùng mà còn với 10 người khác tại "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ". Bà Hằng cho biết sẽ cử một đoàn bác sĩ đến lấy mẫu xét nghiệm ADN, nếu như kết quả ADN khẳng định người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị oan, nữ CEO Bình Dương sẽ đưa ông 20 tỷ tiền mặt để bồi thường danh dự và để ông dưỡng già.
Không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng, chiều ngày 27/10, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng đã gửi lời khuyên đến người cha của mình như sau: "Cha à, giờ cô Nguyễn Phương Hằng nói sẽ đưa đoàn bác sĩ xuống để kiểm chứng. Nếu đúng những em đó là trẻ mồ côi, thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ cho cha 20 tỷ. Giờ cha tính sao? 'Kèo' này 'ngon' quá, 20 tỷ. Những 'kèo' trước 4 tỷ, 2 tỷ, 6 tỷ nhưng 'kèo' này những 20 tỷ."
Anh Minh Tùng cho biết thêm không ngại nếu mình không phải là con ông Tùng Vân vì đó là "phước 10 đời": "Nếu Minh Tùng không phải con của ông Lê Tùng Vân thì đúng là có phước 10 đời, tu 10 kiếp mới được."
Ảnh: Chụp màn hình