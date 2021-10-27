Người tự nhận là 'con trai' người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khuyên 'cha' nhận 'kèo' 20 tỷ của bà Phương Hằng, cho biết 'phước 10 đời mới không là con ruột'

Ngày 24/10, bà Phương Hằng livestream "bóc trần" sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai vốn gây xôn xao trên mạng xã hội những năm vừa qua về việc "giả sư" và lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi và tôn giáo để trục lợi cá nhân. Bà Phương Hằng đã mời đến một vị khách mời đặc biệt, anh Lê Thanh Minh Tùng, người nhận là con trai ông Lê Tùng Vân, lên tiếng để "bóc phốt" những việc làm sai trái của cha ruột mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân đã phủ nhận quan hệ cha con với anh Lê Thanh Tùng. Ông cho biết 40 năm trước, Lê Thanh Minh Tùng là một đứa trẻ mồ côi và được em gái ông nhận về từ bệnh viện. Cùng với đó, ông cũng chính là người đã lên tiếng nhờ bà Nguyễn Phương Hằng chứng minh bản thân mình là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng và trả lại sự trong sạch cho bản thân. Ngoài ra ông còn khẳng định bản thân một đời tu hành và không có quan hệ huyết thống với các chú tiểu tại Tịnh Thất Bồng Lai.