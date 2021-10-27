Người tự nhận là 'con trai' người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khuyên 'cha' nhận 'kèo' 20 tỷ của bà Phương Hằng, cho biết 'phước 10 đời mới không là con ruột'

Xã hội 27/10/2021 07:00

Người tự nhận là con trai ông Lê Tùng Vân có lời chia sẻ đến cha mình, khuyên cha nên nhận lời "cáp kèo" với bà Phương Hằng nếu như muốn chứng minh mình trong sạch.

Ngày 24/10, bà Phương Hằng livestream "bóc trần" sự thật về Tịnh Thất Bồng Lai vốn gây xôn xao trên mạng xã hội những năm vừa qua về việc "giả sư" và lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi và tôn giáo để trục lợi cá nhân. Bà Phương Hằng đã mời đến một vị khách mời đặc biệt, anh Lê Thanh Minh Tùng, người nhận là con trai ông Lê Tùng Vân, lên tiếng để "bóc phốt" những việc làm sai trái của cha ruột mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai", ông Lê Tùng Vân đã phủ nhận quan hệ cha con với anh Lê Thanh Tùng. Ông cho biết 40 năm trước, Lê Thanh Minh Tùng là một đứa trẻ mồ côi và được em gái ông nhận về từ bệnh viện. Cùng với đó, ông cũng chính là người đã lên tiếng nhờ bà Nguyễn Phương Hằng chứng minh bản thân mình là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng và trả lại sự trong sạch cho bản thân. Ngoài ra ông còn khẳng định bản thân một đời tu hành và không có quan hệ huyết thống với các chú tiểu tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Người tự nhận là 'con trai' người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khuyên 'cha' nhận 'kèo' 20 tỷ của bà Phương Hằng, cho biết 'phước 10 đời mới không là con ruột' - Ảnh 1
Ông Lê Vân Tùng "nhờ" bà Phương Hằng chứng minh quan hệ huyết thống giữa mình và anh Lê thanh Minh Tùng

Vì được "nhờ vả" quá nhiệt tình, bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream mới nhất đã khẳng định sẽ hỗ trợ ông xác minh quan hệ huyết thống không chỉ với anh Lê Thanh Minh Tùng mà còn với 10 người khác tại "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ". Bà Hằng cho biết sẽ cử một đoàn bác sĩ đến lấy mẫu xét nghiệm ADN, nếu như kết quả ADN khẳng định người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" bị oan, nữ CEO Bình Dương sẽ đưa ông 20 tỷ tiền mặt để bồi thường danh dự và để ông dưỡng già. 

Không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng, chiều ngày 27/10, anh Lê Thanh Minh Tùng cũng đã gửi lời khuyên đến người cha của mình như sau: "Cha à, giờ cô Nguyễn Phương Hằng nói sẽ đưa đoàn bác sĩ xuống để kiểm chứng. Nếu đúng những em đó là trẻ mồ côi, thì cô Nguyễn Phương Hằng sẽ cho cha 20 tỷ. Giờ cha tính sao? 'Kèo' này 'ngon' quá, 20 tỷ. Những 'kèo' trước 4 tỷ, 2 tỷ, 6 tỷ nhưng 'kèo' này những 20 tỷ." 

Người tự nhận là 'con trai' người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai khuyên 'cha' nhận 'kèo' 20 tỷ của bà Phương Hằng, cho biết 'phước 10 đời mới không là con ruột' - Ảnh 2
Anh Minh Tùng tiếp tục có lời hồi đáp người 'cha ruột' của mình, khuyên cha nên nhận kèo của bà Phương Hằng 

Anh Minh Tùng cho biết thêm không ngại nếu mình không phải là con ông Tùng Vân vì đó là "phước 10 đời": "Nếu Minh Tùng không phải con của ông Lê Tùng Vân thì đúng là có phước 10 đời, tu 10 kiếp mới được."

Ảnh: Chụp màn hình

'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về thân thế 5 chú tiểu, cho biết mình một đời tu hành trong sạch

'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về thân thế 5 chú tiểu, cho biết mình một đời tu hành trong sạch

Trong đoạn clip đăng tải của mình vào ngày 25/10, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai, hiện là Thiền am bên bờ vũ trụ cho biết về thân thế 5 chú tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Phương Hằng Tịnh thất Bồng Lai Lê Thanh Minh Tùng

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số