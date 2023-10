'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về thân thế 5 chú tiểu, cho biết mình một đời tu hành trong sạch

Trước lời cáo buộc của anh Lê Thanh Minh Tùng, ông Lê Tùng Vân đã lên tiếng trong clip đăng tải của mình trên trang fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ". Ông cho biết cả đời mình tu hành, không con cái, nên tất cả trẻ em lang thang cơ nhỡ (gồm cả 5 chú tiểu) đều do ông nhận nuôi, làm việc thiện cho đời.

Ngày 24/10, xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng đứng ra tố cáo ba ruột là ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai (nay đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ) có nhiều hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi trên Tôn giáo. Điểm gây sốc là anh Tùng Vân tiết lộ rất nhiều đứa trẻ ông Vân từng chia sẻ trên báo chí do mình nhặt về nuôi, thực chất đều có quan hệ huyết thống với ông.

"Thầy ông nội" Lê Tùng Vân, người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai có bài đăng trên mạng nói về thân thế 5 chú tiểu

"Phải có bản chất do thầy dạy dỗ. Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này. 5 đứa trẻ còn mặc tã, còn bú bình sữa thi 'Thách Thức Danh Hài' mà liên tục đậu Quán quân. Những kỷ lục như vậy kiếm ở đâu ra, khắp nước Việt Nam không có, mà ở ngoại quốc khó có nước nào có lắm. Nếu những đứa trẻ ấy không giỏi thật thì ban tổ chức nào cho chúng đậu nổi. Chúng vừa có tư duy giỏi, lại phải do thầy một tay dạy dỗ mới được như vậy" - "Thầy ông nội" nói về việc dạy dỗ 5 chú tiểu của mình tại Tịnh Thất Bồng Lai.

Ông Lê Tùng Vân cho biết 5 chú tiểu là trẻ mồ côi ông nhặt về và nuôi dạy mới có được thành công như vậy

Tuy nhiên đó là lời nói một chiều từ phía ông Lê Tùng Vân. Trước đây, 22/9, Công an tỉnh Long An xác nhận trên Tuổi Trẻ đã có kết quả xác minh về trường hợp những người cư trú trong hộ bà Cao Thị Cúc tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, được biết đến với tên gọi Tịnh thất Bồng Lai (sau là Thiền am bên bờ vũ trụ).