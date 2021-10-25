Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ được cho là đang đánh ghen 1 cô gái trẻ ở Hưng Yên khiến cư dân mạng được phen trố mắt giật mình vì độ khủng khiếp của 2 nhân vật chính.

Người chứng kiến cho biết clip ghi lại khi người vợ bắt gặp chồng mình cùng cô gái trẻ đang hú hí trong nhà nghỉ nên đã nổi cơn tam bành, quyết tâm dạy dỗ "trà xanh" một trận. "Tiểu tam" trong clip bị 2 người phụ nữ lôi xềnh xệch từ trong nhà nghỉ ra ngoài đường, túm tóc, đánh túi bụi. Không những vậy, 2 người phụ nữ này còn vừa đánh, vừa mắng chửi cô gái bằng những lời lẽ khó nghe. Cô gái trẻ dùng sức vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi 2 người phụ nữ dữ dằn này nhưng bất thành.