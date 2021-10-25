Xôn xao clip đánh ghen nửa đêm: Hốt hoảng nhìn 'Tiểu tam' bị túm tóc, lột đồ ai cũng khiếp

Xã hội 25/10/2021 10:48

Bị bắt quả tang tại trận, cô gái bị 2 người phụ nữ đánh ghen lôi xềnh xệch từ trong nhà nghỉ ra đường.

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ được cho là đang đánh ghen 1 cô gái trẻ ở Hưng Yên khiến cư dân mạng được phen trố mắt giật mình vì độ khủng khiếp của 2 nhân vật chính. 

Người chứng kiến cho biết clip ghi lại khi người vợ bắt gặp chồng mình cùng cô gái trẻ đang hú hí trong nhà nghỉ nên đã nổi cơn tam bành, quyết tâm dạy dỗ "trà xanh" một trận. "Tiểu tam" trong clip bị 2 người phụ nữ lôi xềnh xệch từ trong nhà nghỉ ra ngoài đường, túm tóc, đánh túi bụi. Không những vậy, 2 người phụ nữ này còn vừa đánh, vừa mắng chửi cô gái bằng những lời lẽ khó nghe. Cô gái trẻ dùng sức vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi 2 người phụ nữ dữ dằn này nhưng bất thành. 

Xôn xao clip đánh ghen nửa đêm: Hốt hoảng nhìn 'Tiểu tam' bị túm tóc, lột đồ ai cũng khiếp - Ảnh 1

Xôn xao clip đánh ghen nửa đêm: Hốt hoảng nhìn 'Tiểu tam' bị túm tóc, lột đồ ai cũng khiếp - Ảnh 2

Một lát sau, một người đàn ông mặc áo trắng phi xe máy đến giải cứu cho cô gái. Anh ta vứt xe lao tới, vung tay tát thẳng vào mặt 1 người phụ nữ rồi vật chị ta ngã xuống đường. Sau đó, người đàn ông quay sang tát tới tấp vào mặt người phụ nữ còn lại. Tuy nhiên, 2 người phụ nữ ngay lập tức quay sang phản đòn tấn công lại người đàn ông. Nhân cơ hội này, "tiểu tam" lập tức chuồn khỏi hiện trường. Anh chàng kia cũng thuận thế bỏ chạy theo, sẵn sàng vứt lại xe máy tại đó.

Xôn xao clip đánh ghen nửa đêm: Hốt hoảng nhìn 'Tiểu tam' bị túm tóc, lột đồ ai cũng khiếp - Ảnh 3

Xôn xao clip đánh ghen nửa đêm: Hốt hoảng nhìn 'Tiểu tam' bị túm tóc, lột đồ ai cũng khiếp - Ảnh 4

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh hành động này. Nhiều người cho rằng đánh ghen như trường hợp trên không văn minh, không những thế, theo như đoạn clip ghi lại thì tại hiện trường có trẻ em chứng kiến lại là điều không thể chấp nhận được.

Ảnh: Chụp màn hình

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