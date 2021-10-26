Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự

Xã hội 26/10/2021 12:38

Bà Phương Hằng lại "cáp kèo" với thêm một người nữa là chủ nhân Tịnh Thất Bồng Lai, hứa cho 20 tỷ bù đắp danh dự nếu không chứng minh được quan hệ huyết thống giữa ông và anh Lê Thanh Minh Tùng.

Tối ngày 25/10, sau khi ông Lê Tùng Vân, tức "Thầy ông nội" của Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng đáp trả lại bà Phương Hằng rằng anh Lê Thanh Minh Tùng là đứa con nuôi được em gái ruột của ông nhặt về 40 năm trước từ bệnh viện, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ông, đồng thời em gái ông đã mất nên không thể chứng minh được anh này là con ruột của mình. Sau đó ông Lê Tùng Vân tiếp tục nhờ vả bà Phương Hằng chứng minh giùm mình sự thật này.

Ngay lập tức, bà Phương Hằng đã có động thái nhận kèo thách thức này của ông Lê Tùng Vân. Theo đó vào livestream trưa ngày 26/10, bà Phương Hằng lên tiếng cho biết sẽ thuê một đoàn bác sĩ đến Tịnh thất Bồng Lai lấy máu của ông Lê Tùng Vân và những người trong danh sách để xét nghiệm ADN. Đồng thời, nếu có thông tin có gì sai lệch, không đúng vu oan cho ông Vân, CEO Đại Nam sẽ tặng liền cho ông 20 tỷ để bù đắp danh dự.

Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự - Ảnh 1
Bà Phương Hằng trong livestream buổi trưa nay. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên văn lời nói của doanh nhân Phương Hằng: "Bác sĩ sẽ đến tận nơi, lấy mẫu xét nghiệm ADN của ông và những người ở đây. Mọi chi phí sẽ do tôi chi trả. Nếu như ông bị vu oan, tôi sẽ tặng ông sổ tiết kiệm 20 tỷ để ông bù đắp danh dự, dưỡng già."

Bà Phương Hằng cũng cho biết thêm đây là đề nghị xuất phát từ phía ông Tùng Vân, chú bà không hề chủ động làm việc này, là vị này đã "nhờ vả" bà chứng minh. Vậy nên bà sẽ cử đội bác sĩ đến tận nơi để lấy mẫu xét nghiệm, ông Vân sẽ không phải đi đâu. Nữ doanh nhân cũng đưa danh sách 10 người để thử ADN với ông Vân.

Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự - Ảnh 2
Anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, đứng ra "bóc phốt" cha ruột mình trong livestream ngày 24/10

"Đây là cơ hội để trả lời cho tất cả những người đã vu khống ông khiến ông phải mệt mỏi suốt 2 năm qua. Chính ông đã kêu tên tôi, nhờ tôi giải thoát cho ông. Tôi tạo điều kiện cho ông cơ hội để rửa sạch mọi thứ mà thiên hạ đã nhẫn tâm quy chụp cho ông" - CEO Đại Nam nói về sự "nhờ vả" của ông Tùng Vân đối với bà.

Trước đó trong clip mình đăng tải trên fanpage "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", ông Tùng Vân nói như sau: "Phương Hằng con, con giúp giùm thầy, con giúp thầy chứng minh cho kì được theo lời của Lê Thanh Minh Tùng... chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi, để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc còn trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng".

Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự - Ảnh 3
Ông Lê Tùng Vân cùng 5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai gây "sóng gió" mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: Internet

 

 

'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về mối quan hệ với con trai ruột, nói gì với CEO Phương Hằng mà chính chủ nghe xong chỉ muốn livestream thêm lần nữa?

'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về mối quan hệ với con trai ruột, nói gì với CEO Phương Hằng mà chính chủ nghe xong chỉ muốn livestream thêm lần nữa?

Người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai đã gửi lời đến bà Phương Hằng trong video mới nhất trên fanpage, kèm theo lời thách thức khiến chỉnh chủ muốn livetream thêm lần nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Phương Hằng set kèo 20 tỷ với chủ nhân Tịnh thất bồng lai Bà Phương Hằng Tịnh thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số