Bà Phương Hằng 'cáp kèo' 20 tỷ với 'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai: Đưa bác sĩ đến xét nghiệm ADN nếu không đúng sẽ bù đắp danh dự

Bà Phương Hằng lại "cáp kèo" với thêm một người nữa là chủ nhân Tịnh Thất Bồng Lai, hứa cho 20 tỷ bù đắp danh dự nếu không chứng minh được quan hệ huyết thống giữa ông và anh Lê Thanh Minh Tùng.

Tối ngày 25/10, sau khi ông Lê Tùng Vân, tức "Thầy ông nội" của Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng đáp trả lại bà Phương Hằng rằng anh Lê Thanh Minh Tùng là đứa con nuôi được em gái ruột của ông nhặt về 40 năm trước từ bệnh viện, hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với ông, đồng thời em gái ông đã mất nên không thể chứng minh được anh này là con ruột của mình. Sau đó ông Lê Tùng Vân tiếp tục nhờ vả bà Phương Hằng chứng minh giùm mình sự thật này. Ngay lập tức, bà Phương Hằng đã có động thái nhận kèo thách thức này của ông Lê Tùng Vân. Theo đó vào livestream trưa ngày 26/10, bà Phương Hằng lên tiếng cho biết sẽ thuê một đoàn bác sĩ đến Tịnh thất Bồng Lai lấy máu của ông Lê Tùng Vân và những người trong danh sách để xét nghiệm ADN. Đồng thời, nếu có thông tin có gì sai lệch, không đúng vu oan cho ông Vân, CEO Đại Nam sẽ tặng liền cho ông 20 tỷ để bù đắp danh dự.

Bà Phương Hằng trong livestream buổi trưa nay. Ảnh: Chụp màn hình Nguyên văn lời nói của doanh nhân Phương Hằng: "Bác sĩ sẽ đến tận nơi, lấy mẫu xét nghiệm ADN của ông và những người ở đây. Mọi chi phí sẽ do tôi chi trả. Nếu như ông bị vu oan, tôi sẽ tặng ông sổ tiết kiệm 20 tỷ để ông bù đắp danh dự, dưỡng già." Bà Phương Hằng cũng cho biết thêm đây là đề nghị xuất phát từ phía ông Tùng Vân, chú bà không hề chủ động làm việc này, là vị này đã "nhờ vả" bà chứng minh. Vậy nên bà sẽ cử đội bác sĩ đến tận nơi để lấy mẫu xét nghiệm, ông Vân sẽ không phải đi đâu. Nữ doanh nhân cũng đưa danh sách 10 người để thử ADN với ông Vân.

Anh Lê Thanh Minh Tùng, người tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, đứng ra "bóc phốt" cha ruột mình trong livestream ngày 24/10 "Đây là cơ hội để trả lời cho tất cả những người đã vu khống ông khiến ông phải mệt mỏi suốt 2 năm qua. Chính ông đã kêu tên tôi, nhờ tôi giải thoát cho ông. Tôi tạo điều kiện cho ông cơ hội để rửa sạch mọi thứ mà thiên hạ đã nhẫn tâm quy chụp cho ông" - CEO Đại Nam nói về sự "nhờ vả" của ông Tùng Vân đối với bà. Trước đó trong clip mình đăng tải trên fanpage "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", ông Tùng Vân nói như sau: "Phương Hằng con, con giúp giùm thầy, con giúp thầy chứng minh cho kì được theo lời của Lê Thanh Minh Tùng... chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi, để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc còn trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng". Ông Lê Tùng Vân cùng 5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai gây "sóng gió" mạng xã hội thời gian qua. Ảnh: Internet

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