'Thầy ông nội' Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng về mối quan hệ với con trai ruột, nói gì với CEO Phương Hằng mà chính chủ nghe xong chỉ muốn livestream thêm lần nữa?

Sau khi hay biết thông tin, trên Fanpage "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ", ông Lê Tùng Vân , thường tự xưng là "Thầy ông nội", người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" lên tiếng đáp trả, khẳng định không có quan hệ cha con với Lê Thanh Minh Tùng.

Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân và đứng ra chỉ rõ những điều sai trái mà cha ruột của mình đã làm

Ông Vân cho biết mối quan hệ của ông và anh Minh Tùng thực chất là cha - con nuôi. 40 năm về trước, em gái ruột của ông là Lê Thị Thu Vân còn sống. Bà vào bệnh viện, được bệnh viện cho một đứa bé mà người ta mới sinh ra, người ta bỏ rơi. Bà mới đem về nhờ ông đặt tên nên mới đặt tên là Lê Thanh Minh Tùng.

Ông nói thêm, không quên yêu cầu CEO Phương Hằng chứng minh mối quan hệ này là huyết thống: "Cuộc đời của thầy liên quan đến đứa bé chỉ bao nhiêu đó. Thầy không nuôi nó một ngày nào. Mối quan hệ của thầy với Lê Thanh Minh Tùng chấm dứt từ đó, từ 40 năm trước rồi. Phương Hằng con, con giúp giùm thầy, con giúp thầy chứng minh cho kì được theo lời của Lê Thanh Minh Tùng... chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi, để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc còn trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng."