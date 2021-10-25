Nhan sắc bà Phương Hằng trước và sau livestream khác nhau thế nào?

Xã hội 25/10/2021 09:02

Hình ảnh trước trang điểm và sau trang điểm của bà Phương Hằng ra sao?

Khán giả chỉ thấy nhũng khoảnh khắc khi Phương Hằng trang điểm, ăn mặc lộng lẫy xuất hiện lúc livestream vì bài Phương Hằng không hề update bất cứ gì lên mạng xã hội. Vậy nên những hình ảnh đơn giản, hậu trường của nữ đại gia đất Bình Dương được chú ý hơn bao giờ hết.

Mới đây, hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng đang chỉnh trang lại nhan sắc để chuẩn bị lên sóng livestream đã được dân mạng quan tâm. Dân tình cũng nhanh chóng so sánh nhan sắc của bà chủ Đại Nam lúc chuẩn bị và khi lên sóng khác nhau như thế nào. 

Nhan sắc bà Phương Hằng trước và sau livestream khác nhau thế nào? - Ảnh 1

Có thể dễ dàng nhận ra dù chưa trang điểm nhưng bà Phương Hằng khi để mặt mộc cũng rất xinh đẹp và không có dấu hiệu tuổi tác. Sau khi make up thì nữ CEO xuất hiện với layout make up đậm, mắt mày môi đều được họa rất kỹ lưỡng, đậm chất sắc sảo của một quý bà doanh nhân.

Nhan sắc bà Phương Hằng trước và sau livestream khác nhau thế nào? - Ảnh 2
Đây là nha sắc trước và sau khi make up của bà Phương Hằng. Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Phương Hằng CEO Phương Hằng Bà Phương Hằng trước và sau make up

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