'Ông trùm showbiz' được bà Phương Hằng 'réo' tên là ai? Giàu cỡ nào?

Xã hội 22/10/2021 14:38

Biết được sự thật về người đàn ông bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên, ai cũng bất ngờ.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi bà Nguyễn Phương Hằng nhắc đến Color Man (tức ông Đỗ Văn Bửu Điền, Chủ tịch Công ty truyền thông, giải trí Điền Quân) với nhiều thông tin chưa kiểm chứng về nhà hàng N.L của ông tại quận 1. TP HCM.

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'Ông trùm showbiz' được bà Phương Hằng 'réo' tên là ai? Giàu cỡ nào? - Ảnh 2

Chân dung Color Man

Ông Đỗ Văn Bửu Điền được biết đến là ông trùm quyền lực nhất nhì showbiz Việt. Những chương trình giải trí, gameshow đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Biệt tài tí hon,.. đều do công ty của Color Man nắm bản quyền sản xuất. Năm 2008, Bửu Điền đã tạo ra bước ngoặt trong sự nghiệp của mình khi rời bỏ công việc gắn bó 20 năm của mình cùng với người bạn của ông quyết định thành lập công ty. Công ty Điền Quân Media & Entertainment ra đời với số vốn ít ỏi, chuyên cung cấp các dịch vụ sản xuất truyền hình, quảng cáo, tổ chức sự kiện từ A-Z, tư vấn chiến lược truyền thông, tiếp thị và quảng cáo. Trong đó, nổi bật nhất là các gameshow giải trí.

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Color Man bên dàn nghệ sĩ đình đám

Với cương vị là người đứng đầu một trong những công ty giải trí hàng đầu Việt Nam, Color Man luôn được các ngôi sao showbiz kiêng nể. Trong các clip hậu trường, có thể thấy Color Man đi tới đâu nhân viên cũng kính trọng, lễ phép. Không những vậy, ông còn có mối quan hệ mật thiết với nhiều người nổi tiếng hàng đầu showbiz và được họ yêu quý như Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Sam... Nhân vật này từng tự hào tuyên bố: “Ở vị trí của tôi, tôi gặp được những người nổi tiếng nhất như Trường Giang, Trấn Thành, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng. 90% người nổi tiếng ở Việt Nam này đều làm việc với tôi”.

Thách thức danh hài là một trong những chương trình nhận được sự yêu mến của khán giả, nơi làm nên tên tuổi của nhiều hiện tượng mạng như “thánh sún" Ngân Thảo, “hot boy trà sữa" Tấn Lợi, Long Nón Lá… Tuy nhiên, chương trình vẫn vấp phải những ồn ào về việc người giành giải thưởng 100 triệu đồng không xứng đáng.

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Nhà hàng sang trọng của ông trùm showbiz

Không dừng lại ở hoạt động giải trí, Color Man đang sử dụng chính tên tuổi của Điền Quân để phát triển thêm tại lĩnh vực xây dựng hình ảnh cá nhân, nhà hàng - quán cà phê, thời trang...

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