Bà Phương Hằng tiết lộ tình tiết mới về vợ Nhâm Hoàng Khang cực 'sốc' trong livestream mới khiến cư dân mạng 'xót xa'

Nghe thông tin bà Nguyễn Phương Hằng 'bật mí' về vợ Nhâm Hoàng Khang, ai nấy đều xót xa.
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Bà Nguyễn Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện.
Thật bất ngờ khi mới đây Nhâm Hoàng Khang (SN 1987), người được biết đến với biệt danh "cậu IT" đã bị bắt ở Cần Thơ để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau đó nhân vật này được di lý về nơi ở tại TP. HCM để cơ quan chức năng khám xét nhà riêng. Là một người từng có quan hệ với Nhâm Hoàng Khang, mới đây bà chủ Đại Nam có chia sẻ mới xung quanh vụ việc.
Trong livestream mới nhất của mình, bà Hằng cũng đã "réo" tên cậu IT "ruột" một thời. Cụ thể, bà chủ Đại Nam cho hay: "Quý vị thấy Nhâm Hoàng Khang không, bây giờ vợ nó làm đơn ly dị nó. Đang có vợ, có con, đang sống yên lành không muốn, muốn thể hiện mình là anh hùng mạng."
Song song đó, bà cũng tỏ ra tiếc nuối khi không biết khi nào cậu IT mới có thể trở ra: "Vợ đẹp con mới có mấy tháng, vào không biết khi nào ra. Cuộc đời chỉ vậy thôi, một sớm một chiều, một gang một tấc thôi là đi xa không biết ngày nào về. Bây giờ có khóc lóc van xin về nhà nuôi vợ nuôi con, để sống một cuộc đời bình yên cháo rau cũng không được."
Trước đó, Với sự tôn trọng dành cho vợ ông Dũng "lò vôi", Nhâm Hoàng Khang đã viết thông báo khẩn trên trang cá nhân, yêu cầu giải tán tất cả các hội nhóm và nhấn mạnh: “Do yêu cầu của chị Hằng và sự tôn trọng dành cho chị. Tôi xin chấm dứt ở đây theo ý nguyện của chị. Mong mọi người ai làm người nấy tự chịu trách nhiệm, chị Hằng không hy vọng ai đứng lên đòi lại công bằng cho chị hay làm bất cứ gì cho chị”.
Ảnh: Tổng hợp