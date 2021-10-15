Bà Phương Hằng tiết lộ tình tiết mới về vợ Nhâm Hoàng Khang cực 'sốc' trong livestream mới khiến cư dân mạng 'xót xa'

Bà Nguyễn Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện.

Nhâm Hoàng Khang từng giúp bà Hằng tìm ra kẻ nói xấu trên mạng

Thật bất ngờ khi mới đây Nhâm Hoàng Khang (SN 1987), người được biết đến với biệt danh "cậu IT" đã bị bắt ở Cần Thơ để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau đó nhân vật này được di lý về nơi ở tại TP. HCM để cơ quan chức năng khám xét nhà riêng. Là một người từng có quan hệ với Nhâm Hoàng Khang, mới đây bà chủ Đại Nam có chia sẻ mới xung quanh vụ việc.