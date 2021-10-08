Lí do gì khiến 'bá chủ livestream' Phương Hằng 'quay xe' 180 độ dù từng 'xém thân' với Nhâm Hoàng Khang?

Lý do bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra được CĐM cho rằng khá hợp lý.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng treo thưởng nóng cho ai tìm ra FB Vô Thường nói xấu bà và thật bất ngờ khi Nhâm Hoàng Khang đã nhanh tay tìm ra thông tin anh hùng bàn phím kia và nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng. Tuy nhiên, anh đã chuyển lại cho bà Hằng 500 triệu để làm từ thiện. Bà Hằng từng thưởng 'nóng' cho cậu IT 1 tỷ Thời điểm đó, nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang tạo “phốt” cùng bà Hằng để gây sự chú ý và không tin vào sự thật. Cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng cũng từng tung hẳn một clip quay lại app tài khoản của mình trên điện thoại chi tiết giao dịch ngân hàng.

Thật bất ngờ khi mới đây Nhâm Hoàng Khang (SN 1987), người được biết đến với biệt danh "cậu IT" đã bị bắt ở Cần Thơ để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau đó nhân vật này được di lý về nơi ở tại TP. HCM để cơ quan chức năng khám xét nhà riêng. Là một người từng có quan hệ với Nhâm Hoàng Khang, mới đây bà chủ Đại Nam có chia sẻ mới xung quanh vụ việc. Nhâm Hoàng Khang nổi đình đám một thời đã bị bắt giữ Bà Hằng bộc bạch: "Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi có thể xâm nhập vào bất cứ website nào hay tài khoản cá nhân của bất cứ ai. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi bởi tôi là một doanh nghiệp tử tế làm ăn, mà nó toàn khoe chuyện làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như vậy có thể chung chí hướng được. Tôi không chơi với những người như vậy".

Nhâm Hoàng Khang được nhiều dân mạng biết đến khi giúp bà Hằng tìm ra kẻ nói xấu Trước đó, Với sự tôn trọng dành cho vợ ông Dũng "lò vôi", Nhâm Hoàng Khang đã viết thông báo khẩn trên trang cá nhân, yêu cầu giải tán tất cả các hội nhóm và nhấn mạnh: “Do yêu cầu của chị Hằng và sự tôn trọng dành cho chị. Tôi xin chấm dứt ở đây theo ý nguyện của chị. Mong mọi người ai làm người nấy tự chịu trách nhiệm, chị Hằng không hy vọng ai đứng lên đòi lại công bằng cho chị hay làm bất cứ gì cho chị”. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/li-do-gi-khien-ba-chu-livestream-phuong-hang-quay-xe-180-do-du-tung-xem-than-voi-nham-hoang-khang-429582.html