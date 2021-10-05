'Thánh mơ' Phương Hằng xì tin như thiếu nữ trăng tròn, thả dáng bên Rolls-Royce hồng mộng mơ 'rẻ bèo' 30 tỷ

Xã hội 05/10/2021 17:59

Nhìn bà Nguyễn Phương Hằng thả dáng bên siêu xe tiền tỷ ai nấy đều ngưỡng mộ hết sức.

Nguyễn Phương Hằng từng gây chú ý với việc tố sao kê đang rùm beng MXH. Bên cạnh đó, động thái của bà chủ Đại Nam cũng được dân mạng hóng không kém.

Sau một thời gian ngừng hoạt động trên Facebook thì mới đây bà Hằng chơi lớn khi khoe cận xế hộp dùng làm phương tiện đi lại của bản thân.

Trong ảnh, bà Hằng vô cùng xì tin diện quần jeans, áo sơ mi trắng nhìn rất trẻ trung. Kèm theo đó bà giới thiệu: "2 cửa nha quý vị. Tui chỉ thích đi xe đời mới và không có đụng hàng. Chơi mui trần và phải 2 cửa mới chơi nha quý vị". Song song đó, chị đại kim cương còn có phát ngôn chuẩn người lắm của nhiều tiền: "Rẻ mà! Có mấy triệu đô à".

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Siêu xe chấn động của chị đại kim cương

Trước đó, bà Hằng từng đón nhận tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". 

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Ngoài dàn siêu xe nức tiếng, bà Hằng còn sở hữu khu du lịch Đại Nam danh tiếng

Mặc dù luôn xuất hiện với thái độ gay gắt và nhiều phát ngôn động trời, nhưng có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa một số 'idol mạng' gần đây.

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Bà cũng nhận nhiều lượt theo dõi trên MXH thời gian qua

Hiện tại, chiếc siêu xe tiền tỷ của bà Hằng vẫn khiến dân mạng xuýt xoa không ngớt.

Ảnh: Tổng hợp

Bà Phương Hằng thông báo thưởng 'nóng' 20 tỷ cho kẻ tung tin đồn bán Đại Nam

Bà Phương Hằng thông báo thưởng 'nóng' 20 tỷ cho kẻ tung tin đồn bán Đại Nam

Động thái mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân mạng xôn xao.

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