Bà Phương Hằng thông báo thưởng 'nóng' 20 tỷ cho kẻ tung tin đồn bán Đại Nam

Xã hội 24/09/2021 16:52

Động thái mới nhất của bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân mạng xôn xao.

Sau Trang Trần, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành thì đến lượt Thủy Tiên cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt đặt tên trong vụ đấu tố sao kê đang được khán giả quan tâm hết sức.

Tuy nhiên trong lúc khán giả đang đổ dồn sự chú ý về sự việc sao kê thì có ai đó đã tung tin đồn không hay về Đại Nam. Ngay lập tức, bà chủ kim cương đã có động thái đặc biệt trên MXH.

Cụ thể, bà Hằng cho biết "Ai đưa thông tin chúng tôi rao bán Đại Nam thưởng luôn 20 tỷ, lời hứa danh dự". Ngay sau khi bài đăng lên sóng, dân mạng lại được dịp xôn xao.

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Thông báo của bà Hằng khiến dân mạng xôn xao

Fan "ruột" của vợ ông Dũng "Lò vôi" cho rằng những kẻ xấu không nên tung tin đồn thất thiệt. Số khác thì tỏ ra không hài lòng với những người "xấu miệng" chuyên đặt điều không tốt về người khác.

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Khu du lịch hoành tráng Đại Nam của bà Phương Hằng

Trước đó, bà Hằng từng đón nhận tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". 

Mặc dù luôn xuất hiện với thái độ gay gắt và nhiều phát ngôn động trời, nhưng có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây.

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Hiện tại vụ đấu tố sao kê rùm beng MXH của bà chủ Đại Nam vẫn hút sự quan tâm của dân mạng

Hiện tại, khán giả vẫn đang hóng hớt drama sao kê chấn động showbiz Việt và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: Tổng hợp

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