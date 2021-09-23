Bà Phương Hằng phán 'mặn' một 'ông hoàng showbiz': Đừng tung chiêu trò rẻ tiền nữa

Xã hội 23/09/2021 06:51

Câu nói mới của bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dân mạng chú ý.

Nữ đại gia mới đây đã có động thái khiến dân mạng chú ý. Cụ thể, bà đã "réo" tên ai đó trên MXH và cho rằng "đừng dẫn dắt dư luận, đừng tung chiêu trò rẻ tiền". Ngoài ra, bà chủ Đại Nam còn yêu cầu ngôi sao này nên tung sao kê. Kết thúc bài đăng bà nhấn mạnh và hỏi dân mạng xem bản thân nói có đúng không.

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Bài đăng của bà chủ Đại Nam

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều người đã tò mò tràn vào thả bình luận: "Idol của em đang nhắc đến ai thế mọi người?", "Đúng rồi, nên tung sao kê đi là rõ ràng", "Chờ sao kê mà sao lâu quá"...

Trước đó, sau khi bị nhiều dân mạng yêu cầu sao kê, bà Hằng đã có màn phản pháo đanh thép trong buổi livestream mới nhất. Bà cho rằng bản thân không nhận của ai đồng bạc nào thì không có lí gì phải sao kê theo yêu cầu của dân mạng. Bà cũng nhắc cả tên N. H. K. trong việc hù dọa tung sao kê của bà lên mạng. Chưa kể, vợ ông Dũng "Lò vôi" tỏ ra vô cùng tự tin khi tiền bà làm từ thiện là do bản thân bỏ ra, không hề kêu gọi hay quyên góp của ai nên chẳng cần phải sao kê.

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Hiện dân mạng vẫn hóng theo các buổi livestream của bà Hằng để theo dõi thông tin mới về vụ đấu tố sao kê rùm beng MXH

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cũng yêu cầu Thủy Tiên, Trang Trần... sao kê minh bạch tiền từ thiện để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ.

Hiện tại, cuộc đấu tố rùm beng MXH của bà chủ Đại Nam và các sao đình đám showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Ảnh: Tổng hợp

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