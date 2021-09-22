Sở thích 'lạ lắm à nghen' của bà Phương Hằng na ná Phượng Chanel nhìn biết ngay 'phú bà thượng lưu'

Xã hội 22/09/2021 13:21

Nhìn những bức ảnh của bà Nguyễn Phương Hằng và Phượng Chanel dân mạng tấm tắc khen vừa na ná nhau vừa nhìn phát biết ngay nhà giàu.

Theo dõi trang cá nhân của bà chủ Đại Nam, dân mạng cũng phát hiện sở thích vô cùng đặc biệt của vị đại gia này. Bà Nguyễn Phương Hằng thích... chụp ảnh "tự sướng", nữ đại gia thường đăng nhiều ảnh nhưng chỉ có 1 kiểu chụp và 1 góc chụp. Tuy nhiên, cho dù có chụp ngàn tấm 1 kiểu thì khí chất lượng lưu và nhan sắc lão hóa ngược của bà chủ Đại Nam 'không phải dạng vừa'.

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Sở thích 'lạ lắm à nghen' của bà Phương Hằng na ná Phượng Chanel nhìn biết ngay 'phú bà thượng lưu' - Ảnh 2

Sở thích chụp ảnh nhiều tấm na ná nhau của nữ đại gia

Trước 'nữ hoàng livetream', nữ đại gia Phượng Chanel cũng từng bị soi sở thích đăng nhiều ảnh 1 lần, và mỗi lần đều rơi vào cảnh "ngàn kiểu như 1". Chính vì lí do này dân mạng đã so sánh hai nữ đại gia có sở thích giống nhau và đều toát lên "mùi nhà giàu" trong từng bức ảnh.

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Sở thích 'lạ lắm à nghen' của bà Phương Hằng na ná Phượng Chanel nhìn biết ngay 'phú bà thượng lưu' - Ảnh 4

Phượng Chanel cũng chụp kiểu này

 

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Sở thích 'lạ lắm à nghen' của bà Phương Hằng na ná Phượng Chanel nhìn biết ngay 'phú bà thượng lưu' - Ảnh 6

Nhan sắc đỉnh cao của Phượng Chanel và bà Phương Hằng

Hai vị nữ đại gia đều có sở thích chụp hình na ná nhau, tuy nhiên mỗi người đều có lượng dân mạng hâm mộ riêng vì sự giàu có và xa hoa trong cuộc sống. Hiện tại, những hình ảnh của cả hai vẫn khiến dân mạng thích thú mang ra so sáng và nhận nhiều lời khen trên MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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Bà Phương Hằng thông báo con gái 15 tuổi bị 'tấn công' một cách 'dã man', fan 'ruột' cực lo lắng?

Bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo tin này trong buổi livestream khiến dân mạng lo lắng hết sức.

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