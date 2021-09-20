Bà Phương Hằng bất ngờ live 'nóng', 'réo' thẳng tên Hoài Linh với số tiền 15 tỷ chứ không phải 14 tỷ, dân mạng hơi 'lấn cấn' chưa tỏ

Cụ thể, trong buổi lên sóng mới nhất, bà chủ Đại Nam đã nhắc lại tên nam danh hài đình đám và cho rằng nhờ có việc bà lên tiếng thời gian qua thì Hoài Linh mới giải ngân số tiền từ thiện 15 tỷ. Ngoài ra bà cũng nhắc tên một số ngôi sao đình đám chưa sao kê và giải trình về việc Thủy Tiên sao kê từ thiện thời gian qua.

Sau Trang Trần, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành thì đến lượt Thủy Tiên cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt đặt tên trong vụ đấu tố sao kê đang được khán giả quan tâm hết sức. Tuy nhiên trong lúc khán giả đang đổ dồn sự chú ý về phía Thủy Tiên thì trong live "nóng" mới nhất bà lại bất ngờ nhắc tên Hoài Linh khiến khán giả tò mò vô cùng.

Bà Hằng đã nhắc nhẹ tên Hoài Linh trong buổi livestream mới nhất

Ngay khi nghe tên Hoài Linh, nhiều dân mạng đã tò mò vào bình luận rôm rả: "Sao mình nghe lần trước là 14 tỷ mà giờ 15 tỷ, vậy số nào mới chính xác?", "Ủa không phải 14 tỷ sao?", "Chúc cô nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ các buổi livestream của cô"...

Hoài Linh từng quay clip giải thích về quá trình từ thiện của mình

Giải thích về việc từ thiện của mình vì sao chậm trễ, Hoài Linh từng lên tiếng đính chính: "Tại sao tôi lại giải ngân trong thời điểm này, có rất là nhiều ý kiến gửi đến cho tôi, vì tình hình dịch bệnh bây giờ cũng khá căng thẳng và phức tạp. Nhà nước cũng chủ động kêu gọi mọi người phòng chống dịch nên tôi chưa biết mình đi được trong thời gian nào sớm nhất. Sau những góp ý của mọi người, tôi quyết định nhờ người thân ở tại Quảng Nam đó là anh Tự, thay mặt tôi gửi số tiền này cho bà con. Sau khi báo chí lên và biết tôi giải ngân số tiền này đến bà con, thì thắc mắc là tại sao trong mùa nắng lại đi gửi tiền lũ lụt. Thưa quý vị, số tiền tôi giữ đây là số tiền bà con ủng hộ vào. Tôi đã xin bà con khắc phục sau bão lũ, bây giờ với áp lực thế này, không phải tôi tránh né đâu, tôi nhận lỗi, là do tôi sai trong việc chậm trễ. Kính thưa quý vị, sự giải trình này không phải là biện minh, tôi muốn nói để cho những người yêu thương hiểu được tôi và những ai góp ý, phê phán thông cảm thêm cho tôi”.