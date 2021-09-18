Rò rỉ 'tung tích' của Hoài Linh khi nhà thờ Tổ 100 tỷ đóng cửa qua lời kể của nhân vật thân thiết nổi tiếng

Hậu trường 18/09/2021 13:30

Thông tin về Hoài Linh đang khiến khán giả quan tâm hết sức.

Hoài Linh từng dính đại hạn khi vướng vào lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Thế nhưng dù có bao ý kiến trái chiều thì nam danh hài cũng đã từng cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều nên ai nấy đều cảm thông và sẵn sàng ủng hộ anh trở lại showbiz. Danh hài đình đám cũng ở ẩn sau đó và không có hoạt động gì ngoài đời lẫn trên MXH.

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Dương Triệu Vũ luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Hoài Linh

Mới đây, khi trao đổi với truyền thông, Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin vịt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. “Anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam mà, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc”, Dương Triệu Vũ nói thêm. Tại Mỹ, Võ Lê Thành Vinh – con trai ruột của Hoài Linh cũng bác tin anh đã bí mật đưa bố qua Mỹ.

Trước đó, đền thờ Tổ của Hoài Linh đã thông báo đóng cửa, không nhận đón khách vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh việc ở ẩn sau lùm xùm từ thiện thì còn nhiều tin đồn rằng nam danh hài đã được con trai ruột bí mật đón sang Mỹ, đoàn tụ với gia đình.

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Khán giả vẫn mong chờ ngày danh hài trở lại showbiz

Trở lại những câu chuyện lùm xùm từ thiện của giới showbiz gần đây. Người ta vẫn tiếc nuối giá như NS Hoài Linh tranh thủ làm từ thiện sớm hơn một chút có lẽ bây giờ anh vẫn nghiễm nhiên làm ông hoàng làng giải trí mà khó có tên tuổi nào qua mặt được. Sau vụ lùm xùm chậm giải ngân tiền ủng hộ đồng bào miền Trung suốt hơn 6 tháng, nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi anh không có động thái nào. 

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Nhà thờ tổ của Hoài Linh là nơi lui tới của nhiều nghệ sĩ thời gian trước

Hiện tại, Hoài Linh không xuất hiện trên MXH và mọi thông tin về anh cũng gần như "đóng băng", tuy nhiên khán giả vẫn luôn theo dõi và sẵn lòng cho nam danh hài một cơ hội trở lại sân khấu sau bao sóng gió vừa qua.

Ảnh: Tổng hợp

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