Rò rỉ 'tung tích' của Hoài Linh khi nhà thờ Tổ 100 tỷ đóng cửa qua lời kể của nhân vật thân thiết nổi tiếng

Hoài Linh từng dính đại hạn khi vướng vào lùm xùm từ thiện 14 tỷ. Thế nhưng dù có bao ý kiến trái chiều thì nam danh hài cũng đã từng cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều nên ai nấy đều cảm thông và sẵn sàng ủng hộ anh trở lại showbiz. Danh hài đình đám cũng ở ẩn sau đó và không có hoạt động gì ngoài đời lẫn trên MXH.

Dương Triệu Vũ luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Hoài Linh

Mới đây, khi trao đổi với truyền thông, Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin vịt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. “Anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam mà, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc”, Dương Triệu Vũ nói thêm. Tại Mỹ, Võ Lê Thành Vinh – con trai ruột của Hoài Linh cũng bác tin anh đã bí mật đưa bố qua Mỹ.