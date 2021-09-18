7749 vận xui 'chiếu' ngay danh hài Hoài Linh, khán giả vừa lo vừa thương, khi nào ngôi sao mới 'tái xuất'?

Vào tháng 6/2021, MXH xôn xao thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức không được lên sóng HTV. Nguyên nhân xuất phát từ video ngắn của một người dùng Facebook liên hệ với Fanpage HTV có tick xanh, hỏi về vấn đề liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh.

Nhiều vận xui kéo đến nhưng khán giả vẫn thương yêu Hoài Linh vì tài năng của anh

Chưa hết vận xui này thì Hoài Linh tiếp tục bị tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ. Theo bình luận của dân mạng đăng tải, công trình 100 tỷ danh hài xây dựng dù đã khai trương từ năm 2016 nhưng vẫn chưa thanh toán hết tiền vật liệu gỗ xây dựng. Người tố cho hay: "Mẹ đẻ mình vừa bảo xong đây. Nhà ấy ở làng nghề Liên Hà, Đan Phượng. Mẹ mình cho nhà đó vay 200 triệu mà không đòi được vì nhà ấy không đòi được tiền gỗ của Hoài Linh".