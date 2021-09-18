7749 vận xui 'chiếu' ngay danh hài Hoài Linh, khán giả vừa lo vừa thương, khi nào ngôi sao mới 'tái xuất'?

Những vận xui không may ập đến khiến danh hài Hoài Linh không có động thái mới trên MXH lẫn ngoài đời.
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Vào tháng 6/2021, MXH xôn xao thông tin nghệ sĩ Hoài Linh chính thức không được lên sóng HTV. Nguyên nhân xuất phát từ video ngắn của một người dùng Facebook liên hệ với Fanpage HTV có tick xanh, hỏi về vấn đề liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh.
Chưa hết vận xui này thì Hoài Linh tiếp tục bị tố nợ tiền gỗ xây Nhà thờ Tổ. Theo bình luận của dân mạng đăng tải, công trình 100 tỷ danh hài xây dựng dù đã khai trương từ năm 2016 nhưng vẫn chưa thanh toán hết tiền vật liệu gỗ xây dựng. Người tố cho hay: "Mẹ đẻ mình vừa bảo xong đây. Nhà ấy ở làng nghề Liên Hà, Đan Phượng. Mẹ mình cho nhà đó vay 200 triệu mà không đòi được vì nhà ấy không đòi được tiền gỗ của Hoài Linh".
Điều khiến khán giả chú ý nhất là khi trên mạng lan truyền hình ảnh văn bản được cho là của Thanh Tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin về việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh. Được biết, theo nội dung văn bản, ngày 7/6 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được đơn do lãnh đạo Bộ giao nghiên cứu, giải quyết nội dung đơn kiến nghị việc tước danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Hoài Linh.
"Đại hạn" lớn nhất có thể kể đến chính là vụ lùm xùm từ thiện chấn động 14 tỷ. Thời điểm đó, Hoài Linh bị nghi biển thủ hơn 13 tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền Trung lũ lụt hồi cuối năm 2020. Khi khán giả nhắc tới, danh hài mới có động thái phản hồi. Anh quay clip và phủ nhận ăn chặn, sau đó Hoài Linh nhanh chóng giải ngân toàn bộ số tiền quyên góp, thông báo đã xuất đi 15,2 tỷ đồng. Mặc dù đã giải thích rõ ràng nhưng sau đó nhiều ý kiến trái chiều vẫn liên tục nổ ra.
Hoài Linh tên thật là Võ Nguyễn Hoài Linh, là một nghệ sĩ hài nổi tiếng tại Việt Nam và hải ngoại. Hoài Linh là danh hài đạt được nhiều giải thưởng Mai Vàng,... được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.
Ảnh: Tổng hợp