Rò rỉ ảnh 'hiếm' ngay trong đêm của bà Phương Hằng khi Thủy Tiên - Công Vinh tung sao kê hơn 177 tỷ

Những hình ảnh này của bà Nguyễn Phương Hằng đang nhận sự quan tâm lớn từ dân mạng.

Vụ việc Thủy Tiên và Công Vinh tung sau kê đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, tuy nhiên bên cạnh đó, động thái của bà Phương Hằng cũng được dân mạng hóng hớt không kém.

Sau một thời gian ngừng hoạt động trên Facebook thì tối 17/9, bà chủ Đại Nam bất ngờ xuất hiện trở lại khiến dân tình xôn xao. Nhân dịp này, nữ đại gia cũng đăng một loạt ảnh trong sinh nhật của cô con gái duy nhất - Natalie vào ngày 16/9 vừa qua.

Kèm theo những bức ảnh, bà Nguyễn Phương Hằng chia sẻ ngắn gọn với mọi người: "Sinh nhật con gái. Đơn giản mà hạnh phúc. Như vậy đã hạnh phúc rồi phải không các bạn?".

Bên cạnh ảnh gia đình, những người thừa kế của bà chủ Đại Nam còn thoải mái chụp ảnh riêng với nhau và tỏ ra cực kì thân thiết, gắn bó. Đây là khoảnh khắc vô cùng hiếm bởi từ trước đến nay, rất ít khi các con của bà Hằng cùng nhau xuất hiện công khai trên MXH thế này.

Hình ảnh của đại gia đình thượng lưu

Ngoài 3 thiếu gia trẻ và 1 tiểu thư xinh đẹp, bữa tiệc còn có sự xuất hiện của 2 cô gái, là Quế Long (váy hồng) - nàng dâu trưởng kín tiếng và nửa kia của thiếu gia thứ 2 (váy trắng). Đây cũng là lần đầu tiên Quế Long xuất hiện cùng nhà chồng kể từ khi thành dâu hào môn.

Hình ảnh đám cưới của con trai bà Phương Hằng cũng gây chú ý không kém

Theo nhiều nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng có 4 người con trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung (tên Huỳnh Hằng Hữu) với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Khu du lịch Đại Nam. Thông tin còn lại về tên, tuổi các con riêng bà Hằng gần như giữ kín, ngoài sự việc bà tiết lộ con trai nợ tiền tỷ trước đó đã tốn không ít giấy mực của báo giới thì danh tính của cậu con trai trong lễ đính hôn ngày 4/5 này cũng được giữ kín.

Ảnh: Tổng hợp

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