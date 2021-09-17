Bá chủ 'mơ gắt' Phương Hằng vừa 'đóng sạch-gọn' MXH, cổng KDL nghìn tỷ Đại Nam liền xuất hiện ngay 'vật thể lạ' nằm 'chình ình'

'Vật thể lạ' nằm trước cổng KDL 6000 tỷ Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng đang thu hút sự chú ý từ dân mạng.

Thánh mơ Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện buổi livestream cuối cùng và quyết định "dừng lại" sau tất cả lùm xùm đã qua vào tối ngày 12/9. Song song đó, nữ doanh nhân cũng tuyên bố sẽ đóng toàn bộ các kênh YouTube khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, khu du lịch Đại Nam vẫn luôn được dân mạng chú ý và dành nhiều sự quan tâm cho dù bà Hằng có lui về "hậu cung" ở ẩn thì ai cũng công nhận nơi đây xứng tầm đẳng cấp Đông Nam Á. Thời gian qua, chị đẹp Phương Hằng nhận nhiều sự quan tâm trên MXH Mới đây, trên MXH xôn xao một đoạn video trên TikTok ghi lại cảnh tượng Đại Nam sau tuyên bố đanh thép của vợ ông Dũng "Lò vôi" về việc đóng kênh YouTube. Nhiều người đã không khỏi bày tỏ sự tiếc nuối khi thấy hình ảnh này.

Cụ thể, đoạn clip của một cư dân mạng đã ghi lại cảnh trước cổng phụ của khu du lịch Đại Nam. Hiện tại để tránh những người tò mò, phía ban quản lý khu du lịch 6000 tỷ này đã chắn bằng loạt container ngay trước cổng để không ai nhìn vào phía bên trong được. Hình ảnh này khác hẳn một Đại Nam bề thế, tấp nập người ra kẻ vào như ở thời điểm trước dịch. Hình ảnh trước cổng KDL 6000 tỷ Đại Nam của bà Hằng Trước đó, các "thánh soi" nhanh chóng phát hiện ra một loạt các kênh YouTube mà trước đó bà chủ Đại Nam từng sử dụng để thực hiện các buổi livestream sở hữu hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt người theo dõi đều "lặng lẽ biến mất". Điểm sơ một số kênh như: Trường Đua Đại Nam, Đại Nam Thần Tiên, Chistiana Nguyen,… Bên cạnh đó, khi tìm kiếm bỗng hiện ra một loạt kênh YouTube giả mạo.

Kênh YouTube của Đại Nam hiện tại đã đóng cửa khiến dân mạng tiếc nuối Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... Khung cảnh hoành tráng và bề thế của KDL Đại Nam luôn khiến dân mạng khen không ngớt lời Hiện tại, "vật thể lạ" trước cổng KDL 6000 tỷ Đại Nam của bà Hằng vẫn gây chú ý trên MXH và nhận nhiều bình luận từ dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

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