Rừng fan 'ruột' của 'thánh chiêm bao' Phương Hằng đón tin không vui sau màn chốt 'buổi livestream cuối cùng'

Các "thánh soi" nhanh chóng phát hiện ra một loạt các kênh YouTube mà trước đó bà chủ Đại Nam từng sử dụng để thực hiện các buổi livestream sở hữu hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt người theo dõi đều "lặng lẽ biến mất". Điểm sơ một số kênh như: Trường Đua Đại Nam, Đại Nam Thần Tiên, Chistiana Nguyen,… Bên cạnh đó, khi tìm kiếm bỗng hiện ra một loạt kênh YouTube giả mạo.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện buổi livestream cuối cùng và quyết định "dừng lại" sau tất cả lùm xùm đã qua vào tối ngày 12/9. Song song đó, nữ doanh nhân cũng tuyên bố sẽ đóng toàn bộ các kênh YouTube khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối.

Trước đó, bà Hằng từng đón tin vui và hồ hởi khoe trên trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một "idol mạng" gần đây.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên...

Bà chủ Đại Nam là người có lượng xem livestream cao ngất hiện nay

Đáng chú ý chính là màn yêu cầu sao kê minh bạch được bà chủ Đại Nam réo mỗi buổi phát trực tiếp gửi đến Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trang Trần... khiến nhiều người rất chờ đón.

Hiện tại, cuộc đấu tố rùm beng MXH của bà chủ Đại Nam và các sao đình đám showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

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