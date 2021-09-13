Bà chủ 'sao kê' Phương Hằng 'đá xéo' Việt Hương: Bỏ cái trò lừa đảo, quyên tiền đầu này thục tiền đầu kia đi!

Hậu trường 13/09/2021 11:56

Mới đây, 'thánh livestream' Nguyễn Phương Hằng đã 'réo' thẳng tên Việt Hương trong màn đấu tố sao kê mới khiến dân mạng chú ý.

Sau Trang Trần, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng thì đến lượt Việt Hương cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt đặt tên trong vụ đấu tố sao kê đang được khán giả quan tâm hết sức. 

Cụ thể, trong buổi livestream mới nhất, bà chủ Đại Nam gọi thẳng tên Việt Hương, cho rằng không nên đi lừa đảo, quyên tiền đầu này, thục tiền đầu tiên.

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Bà Hằng đã gọi thẳng tên Việt Hương trong livestream mới nhất

Đây không phải là lần đầu bà Hằng gọi tên Việt Hương, vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng đã từng "réo tên" Việt Hương trong buổi livestream trước đó không lâu khiến khán giả bất ngờ. 

Sau khi Việt Hương bị bà Hằng cho 'lên sóng', khán giả đã tràn vào thả bình luận rôm rả: "Có thật không, không thể tin được", "Em tin chị Việt Hương sẽ không làm thế", "Ai đúng ai sai, sao mà nhiều thông tin thế?"...

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Việt Hương bị bà Hằng cho 'lên sóng'

Trước đó, bà Phương Hằng đã "bóc" Trấn Thành khiến anh phải vội vã tung 1000 trang sao kê. Quản lý bà Hằng từng thông tin: "Chúc quý vị một ngày mới nhiều bình an và hạnh phúc. HÔM NAY, ngày 01.09.2021, vào lúc 18h00, tôi sẽ livestream chia sẻ cùng quý vị với chủ đề: Trấn Thành cần minh bạch chuyện từ thiện, hãy sao kê đi!".

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Trước Việt Hương, Trấn Thành cũng từng bị bà Hằng 'réo' tên

Hiện tại, thông tin về buổi live "nóng" của bà Hằng có liên quan đến yêu cầu sao kê của dàn sao showbiz đang gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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Vụ lùm xùm sao kê ầm ĩ của Thủy Tiên và bà Nguyễn Phương Hằng không dừng ở con số 177 tỷ mà đã vượt trần lên con số hơn 320 khiến klhán giả 'chóng mặt'.

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