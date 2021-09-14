Thiếu gia điển trai con bà Phương Hằng khí chất ngời ngời, 'chốt đơn' giống mẹ ở điểm này đố ai không công nhận

Xã hội 14/09/2021 08:33

Nhìn con trai bà Nguyễn Phương Hằng dân mạng phải thốt lên điều này.

Ngoài cậu con trai tên Huỳnh Hằng Hữu vô cùng đáng yêu thì ít ai biết rằng, bà Nguyễn Phương Hằng còn có một cậu con trai cả giống hệt mẹ. Từ đường nét khuôn mặt hoàn hảo đến khí chất vương giả, thiếu gia đầu lòng của bà chủ Đại Nam đều thừa hưởng từ người mẹ của mình. Vị thiếu gia này vô cùng điển trai, sở hữu làn da trắng và có style lịch lãm, sang trọng.

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Vị thiếu gia sở hữu nét đẹp hoàn hảo trên gương mặt và làn da trắng không tì vết

Vị thiếu gia đầu lòng của nữ đại gia Bình Dương tên là Quang Tiến, 29 tuổi. Anh được sinh ra và lớn lên ở Canada, là con trai đầu của bà Phương Hằng và một người chồng gốc Hoa. Sau khi chồng qua đời, bà Hằng thừa hưởng lại khối tài sản lên đến hàng triệu đô và đưa con trai về Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh.

Vào tháng 5, gia đình bà chủ Đại Nam đón nhận tin vui, khi cho biết đã tổ chức lễ đính hôn cho cậu cả thiếu gia. Ngoài thông tin thành viên mới của hội cô dâu hào môn tên là Quế Long, thì hầu như dân mạng không hề biết gì về sui gia của ông bà chủ Đại Nam. Mọi thứ về buổi lễ đều hoàn toàn kín đáo và riêng tư.

Thiếu gia điển trai con bà Phương Hằng khí chất ngời ngời, 'chốt đơn' giống mẹ ở điểm này đố ai không công nhận - Ảnh 2

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Nhiều dân mạng nhận xét anh có nét thượng lưu giống mẹ

Theo nhiều nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng có 4 người con trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung (tên Huỳnh Hằng Hữu) với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Khu du lịch Đại Nam. Thông tin còn lại về tên, tuổi các con riêng bà Hằng gần như giữ kín, ngoài sự việc bà tố con nợ tiền tỷ trước đó đã tốn không ít giấy mực của báo giới thì danh tính của cậu con trai (riêng) trong lễ đính hôn ngày 4/5 này cũng gần như "bặt vô âm tín".

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Con dâu của bà chủ Đại Nam cũng xinh như mộng

Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5/2020, ông Dũng "lò vôi" từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam.

Ảnh: Tổng hợp

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