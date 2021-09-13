NÓNG: Bà Phương Hằng bất ngờ thông báo dừng toàn bộ việc thiện nguyện, cam kết 'đanh thép' điều này

Xã hội 13/09/2021 11:43

Bà Nguyễn Phương Hằng đưa ra thông báo mới thông qua trang cá nhân của quản lý khiến dân mạng xôn xao.

Nguyễn Phương Hằng rất hay làm từ thiện khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ. Trong lúc bàn dân thiên hạ đang ngưỡng mộ bà và hóng mòn mắt theo vụ lùm xùm sao kê với giới showbiz thì mới đây bà chủ Đại Nam đã có động thái mới về việc hành thiện trên MXH.

Cụ thể, thông qua trang cá nhân của quản lý Hà Lee, đã xuất hiện thông báo: "Chúng tôi thông báo chính thức dừng toàn bộ các việc Thiện nguyện vào ngày 31/12/2021 và cam kết không có bất kỳ sự thay đổi nào".

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Bài thông báo trên trang cá nhân của quản lý bà Hằng gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi xuất hiện bài đăng này, nhiều dân mạng đã tràn vào bình luận: "Mỗi người đều có lý do riêng. Luôn ủng hộ cô", "Bây giờ muốn cô Hằng mở lại quỹ hoặc tiếp tục làm từ thiện ủng hộ người dân thì mỗi một cá nhân phải có tiếng nói trong công cuộc loại trừ lừa đảo từ thiện", "Quá buồn cho cuộc đời này các bạn ạ! Sau một cuộc chiến chúng ta đã chẳng còn gì nguyên vẹn! Lòng tin mai một, những điều tích cực cũng theo đó mà biến mất! Buồn biết bao nhiêu!"...

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Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi vài antifan đã tấn công và yêu cầu bà chủ Đại Nam sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu, bà Hằng đã đáp trả "đanh thép" trong buổi livestream của mình. Bà cho rằng bản thân không nhận của ai đồng bạc nào thì không có lí gì phải sao kê theo yêu cầu của dân mạng. Bà cũng nhắc cả tên N. H. K. trong việc hù dọa tung sao kê của bà lên mạng. Chưa kể, vợ ông Dũng "Lò vôi" tỏ ra vô cùng tự tin khi tiền bà làm từ thiện là do bản thân bỏ ra, không hề kêu gọi hay quyên góp của ai nên chẳng cần phải sao kê.

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Quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà Hằng từng tài trợ cho 3 bệnh viện thông qua chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và "Quỹ giờ vàng cấp cứu". Các đối tượng được tài trợ là trẻ em có bệnh tim bẩm sinh, não úng thuỷ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả viện phí.

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Bà Hằng là nữ đại gia chuyên hành thiện giúp đời nhận nhiều lời khen từ dân mạng

Hiện tại, thông tin dừng việc thiện nguyện trên trang quản lý của bà Hằng đang khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối.

Bà Phương Hằng phản pháo 'nóng' vụ sao kê: Tôi có nhận của ai đồng bạc nào mà đòi sao kê?

Bà Phương Hằng phản pháo 'nóng' vụ sao kê: Tôi có nhận của ai đồng bạc nào mà đòi sao kê?

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