Bà Phương Hằng phản pháo 'nóng' vụ sao kê: Tôi có nhận của ai đồng bạc nào mà đòi sao kê?

Xã hội 13/09/2021 06:36

Bà Nguyễn Phương Hằng đã có phản pháo về việc nhiều dân mạng yêu cầu bà sao kê trong live 'nóng' mới nhất.

Trong khi cuộc chiến của bà Nguyễn Phương Hằng đang "nóng" lên từng ngày thì dân mạng đón một tin không vui khiến những người yêu thích bà chủ Đại Nam cảm thấy lo lắng và tò mò. Đó chính là việc vài antifan đã tấn công và yêu cầu bà chủ Đại Nam sao kê quỹ từ thiện Hằng Hữu.

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Bà Hằng hay làm từ thiện nhận nhiều sự ngưỡng mộ từ dân mạng 

Quỹ từ thiện Hằng Hữu từng tài trợ cho 3 bệnh viện thông qua chương trình "Trái tim Hằng Hữu" và "Quỹ giờ vàng cấp cứu". Các đối tượng được tài trợ là trẻ em có bệnh tim bẩm sinh, não úng thuỷ thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả viện phí.

Sau khi nghe thông tin này, bà Hằng đã có màn phản pháo đanh thép trong buổi livestream mới nhất. Bà cho rằng bản thân không nhận của ai đồng bạc nào thì không có lí gì phải sao kê theo yêu cầu của dân mạng. Bà cũng nhắc cả tên N. H. K. trong việc hù dọa tung sao kê của bà lên mạng. Chưa kể, vợ ông Dũng "Lò vôi" tỏ ra vô cùng tự tin khi tiền bà làm từ thiện là do bản thân bỏ ra, không hề kêu gọi hay quyên góp của ai nên chẳng cần phải sao kê.

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Bà chủ Đại Nam cho rằng bản thân không cần phải sao kê vì không nhận của ai đồng bạc nào

Ngay sau khi bà Hằng thông tin này trên buổi lên sóng, dân mạng rầm rầm ý kiến: "Tiền của cô bỏ ra từ thiện thì mắc gì phải sao kê, nghe vô lý", "Ủng hộ chị Hằng, mình làm từ thiện minh bạch bằng tiền của mình thì chẳng việc gì phải sao kê", "Tiền tự bỏ ra làm từ thiện cũng phải sao kê à?"...

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, bà Hằng cũng yêu cầu Thủy Tiên, Trang Trần... sao kê minh bạch tiền từ thiện để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ.

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Mr. Đàm sao khi bị bà Hằng 'réo' tên đến nay vẫn chưa sao kê

Hiện tại, cuộc đấu tố rùm beng MXH của bà chủ Đại Nam và các sao đình đám showbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

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