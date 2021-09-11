Chủ 'series giấc mơ' Phương Hằng thông báo live nóng 'Bố Già - Thủy Tề', xéo sắc tố 'lươn lẹo', ai sẽ lên thớt giờ linh?

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo livestream nóng, dân mạng đã rần rần kéo vào hóng mòn mắt.

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tuần là dân mạng lại hóng mòn mắt các buổi livestream của chị đại Nguyễn Phương Hằng. Ngoài việc xem bà ca hát, nhảy múa thì các chủ đề bóc phốt thiên hạ luôn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì tò mò.

Mới đây nhất, bà chủ Đại Nam lại gây sóng gió MXH khi thông báo sẽ live nóng tối nay với chủ đề "Bố Già - Thủy Tề". Vợ ông Dũng "Lò vôi" viết hoa tên ẩn ý hai nhân vật sẽ cho lên sóng càng khiến dân tình xôn xao không ngớt, dự liệu rằng nhân vật bà cho lên thớt vào giờ linh sẽ lại một phen rần rần trên buổi phát sóng.

Bà Hằng vừa thông báo livestream, dân mạng đã rần rần

Trước đó, quản lý bà Hằng từng thông tin: "Chúc quý vị một ngày mới nhiều bình an và hạnh phúc. HÔM NAY, ngày 01.09.2021, vào lúc 18h00, tôi sẽ livestream chia sẻ cùng quý vị với chủ đề: Trấn Thành cần minh bạch chuyện từ thiện, hãy sao kê đi!".

Song song đó, vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng đón nhận tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Mặc dù luôn xuất hiện với thái độ gay gắt và nhiều phát ngôn động trời, nhưng có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây.

Tối nay bà chủ Đại Nam sẽ cho ai lên sóng?

Hiện tại, khán giả vẫn đang hóng hớt drama sao kê chấn động showbiz Việt và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: Tổng hợp

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