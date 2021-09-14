'Bá chủ livestream' Phương Hằng báo tin cực 'sốc' giữa bão đấu tố sao kê 'căng đét' 1 chọi 3-4 giới Vbiz

Một mình bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố dàn sao VBiz với chủ đề sao kê rùm beng MXH, mới đây bà thông báo tin không vui khiến dân mạng lo lắng hết sức.

Bà Nguyễn Phương Hằng đang chiếm lại thế thượng phong khi các buổi livestream mới nhất đạt lượt views cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên bên cạnh việc trở lại chùm series đấu tố sao kê, mới đây bà đã đưa ra quyết định khiến dân mạng vô cùng bất ngờ.

Vụ đấu tố sao kê gần đây của bà Hằng thu hút sự quan tâm cực lớn từ dân mạng

Cụ thể, kênh YouTube Trường Đua Đại Nam - niềm tự hào của Đại Nam đã chính thức “chia tay” từ ngày 13/9. Được biết, quyết định này được đưa ra chính bởi bà Hằng. Sau khi thông báo rút lui, dừng lại các màn livestream tối 12/9 thì trong sáng 13/9, nữ streamer cũng đã cho đóng tất cả các kênh YouTube (trong đó có Trường Đua Đại Nam) và một số fanpage khác.

Kênh YouTube có lượt theo dõi cực 'khủng'

YouTube Trường Đua Đại Nam là niềm tự hào của 'bá chủ livestream' dù thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những lần hack, report của những người có ý đồ xấu. Kênh YouTube này góp phần không nhỏ vào kỷ lục hơn 1,45 triệu lượt xem livestream của nữ CEO vào ngày 26/8 vừa qua.

Thông báo gây chú ý trên trang cá nhân của quản lý bà Hằng

Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện trang fanpage tích xanh với hàng trăm lượt theo dõi của bà Nguyễn Phương Hằng khi truy cập đã không còn hiển thị. Khi vào địa chỉ trang này sẽ nhận được thông báo "Không xem được nội dung do chủ sở hữu chỉ chia sẻ nội dung với một nhóm nhỏ, thay đổi người được xem hoặc đã xóa nội dung".

Trước đó, bà chủ Đại Nam cũng khóa trang cá nhân tick xanh

Trước đó bà chủ Đại Nam đã có động thái mới về việc hành thiện trên MXH. Cụ thể, thông qua trang cá nhân của quản lý, đã xuất hiện thông báo: "Chúng tôi thông báo chính thức dừng toàn bộ các việc Thiện nguyện vào ngày 31/12/2021 và cam kết không có bất kỳ sự thay đổi nào".

Hiện tại, việc bà Hằng "chia tay" kênh Youtube "khủng" khiến dân mạng vô cùng ngỡ ngàng.

Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chu-livestream-phuong-hang-bao-tin-cuc-soc-giua-bao-dau-to-sao-ke-cang-det-1-choi-3-4-gioi-vbiz-424176.html