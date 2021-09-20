Bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo tin này trong buổi livestream khiến dân mạng lo lắng hết sức.

Thánh mơ Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện buổi livestream cuối cùng và quyết định "dừng lại" sau tất cả lùm xùm đã qua vào tối ngày 12/9. Song song đó, nữ doanh nhân cũng tuyên bố sẽ đóng toàn bộ các kênh YouTube khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, mới đây bà đã bất ngờ lên sóng trực tiếp và thu hút rất nhiều sự quan tâm trên MXH. Trong buổi livestream này, bà Phương Hằng thông báo rằng con gái 15 tuổi của mình bị nhiều antifan tấn công "dã man" trên MXH. Nhiều kẻ dùng lời lẽ không hay dành cho con bà dù cô bé không hề liên quan gì đến những lùm xùm trên mạng thời gian vừa qua. Bà cũng đưa lên quan điểm nếu ai là phụ huynh cũng sẽ hiểu và thông cảm cho bà.

Bà Phương Hằng xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy trong buổi lên sóng mới nhất Ngay sau khi nghe thông tin này, dân mạng tỏ ra vô cùng khó chịu với những kẻ tấn công một cách kém duyên như thế, họ đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ "idol" của mình: "Các bạn ơi, cái gì ra cái đó, đừng nên bình luận xúc phạm người khác", "Chắc lại mấy kẻ ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi tối ngày làm anh hùng bàn phím", "Cô ơi đừng buồn nhé, chúng con mãi ủng hộ cô"... Trước đó, các "thánh soi" nhanh chóng phát hiện ra một loạt các kênh YouTube mà trước đó bà chủ Đại Nam từng sử dụng để thực hiện các buổi livestream sở hữu hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn lượt người theo dõi đều "lặng lẽ biến mất". Điểm sơ một số kênh như: Trường Đua Đại Nam, Đại Nam Thần Tiên, Chistiana Nguyen,… Bên cạnh đó, khi tìm kiếm bỗng hiện ra một loạt kênh YouTube giả mạo.

Kênh YouTube của Đại Nam hiện tại đã đóng cửa khiến dân mạng tỏ ra tiếc nuối Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... Bà Phương Hằng là cái tên 'nóng' nhất trên MXH thời gian qua Hiện tại, việc bà Hằng lên sóng trở lại vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều bình luận tích cực. Ảnh: Tổng hợp

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