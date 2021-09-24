Sau màn "chiêm ngưỡng" dinh thự của bà Nguyễn Phương Hằng, Trang Trần bị "réo" tên trong livestream mới nhất của nữ đại gia.

Thời gian qua, Trang Trần từng bị bà Nguyễn Phương Hằng "réo" tên trong các buổi livettream và yêu cầu sao kê minh bạch chuyện từ thiện. Tuy nhiên thay vì sao kê thì cô tỏ ra không quan tâm và còn phản pháo lại trên các buổi lên sóng của mình. Mới đây, chân dài bị điểm mặt khi cố tình quay căn nhà "sang - xịn - mịn" của bà chủ Đại Nam.

Trang Trần bất ngờ bị gọi tên trong live mới của bà Hằng

Cụ thể, trong buổi livestream chiều 23/9, nữ đại gia Bình Dương đã tỏ ra không hài lòng với hành động của cựu mẫu Trang Trần, bà lên tiếng: "Đang giãn cách, ai cho phép m** ra đường để đi quay nhà t** vậy, Trang Khàn? Đưa lên như vậy là để lộ tính cách tiểu nhân, đ** h**, t** n**. Ai cho phép quay phim, chụp hình đưa lên?

Tôi không nói không được. Nó quay nhà tôi đầu này đầu kia, để làm gì vậy? Tôi đâu phải tội phạm, ai cấp phép cho nó ra đường vậy? Rình nhà người ta như ăn cướp ăn trộm. Rồi làm gì t**, làm gì nhau?".

Trước đó, cựu mẫu đã quay nhà bà chủ Đại Nam

Trước đó, Trang Trần bất ngờ thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô "cưỡi xế hộp" tìm đến tận nhà của bà Phương Hằng. Khi đến trước dinh thự, Trang Trần đã dừng lại trước 2 căn nhà hoành tráng và quay clip chứ không hề có động thái gì thêm. Hành động của chân dài đã khiến dân mạng vô cùng khó hiểu, không biết là lý do gì đã khiến Trang Trần ra đường vào thời điểm này chỉ để "soi" nhà của người khác.

Được biết, cơ ngơi của bà chủ kim cương nằm ở những vị trí đắc địa nên Trang Trần có thể dễ dàng tìm đến. Một là tòa biệt thự trông chẳng khác nào lâu đài dùng để ở, một là tòa nhà dùng để kinh doanh.

Bà Hằng tỏ ra không hài lòng với hành động này của Trang Trần

Hiện tại, màn "réo" tên bất ngờ của bà Hằng dành cho Trang Trần vẫn gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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