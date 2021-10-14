Đang livetream, bà Phương Hằng bất ngờ 'thì thầm' với một mỹ nhân nhan sắc 'không phải dạng vừa' bất ngờ lên sóng, dân mạng đổ xô tìm danh tính

Mới đây, một nhân vật bất ngờ xuất hiện ngay trong buổi chia sẻ của bà chủ Đại Nam, vừa lên hình đã chiếm trọn sự chú ý của dân mạng. Ai nấy ngay lập tức nháo nhào đi tìm danh tính của cô nàng.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... Tuy nhiên cũng phải công nhận nhan sắc của bà Phương Hằng và các thành viên trong gia đình "không phải dạng vừa".

Trong lúc bà chủ kim cương đang nói chuyện thì cô gái với mái tóc dài, thướt tha bước vào, liên tục chỉnh camera căn góc cho bà Hằng. Tiếp đó, hotgirl còn ghé vào tai thì thầm điều gì đó, hóa ra là để báo cho bà Hằng chuyện sắp lên TikTok để... hát karaoke, cô cũng đã căn chỉnh góc sao cho đẹp rồi.

Mỹ nhân bất ngờ xuất hiện trong livestream khiến dân mạng 'hú hét'

Cô con dâu xinh đẹp bên mẹ chồng đại gia

Dân mạng sau khi "hú hét" vì nhan sắc của mỹ nhân thì chợt nhận ra đây chính là Phương Thảo - cô con dâu thứ 2 của bà Phương Hằng. Cụ thể, cô là vợ của Tin - con trai thứ hai của bà Hằng. Thời gian này, người đẹp hay xuất hiện ở những buổi giao lưu, lúc thì lại hát karaoke cùng mẹ chồng. Phương Thảo được bà Hằng gọi là "con" cực ngọt. Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn ưu ái gọi cô là người tình bí mật của mình.

Nhan sắc đỉnh cao của bà chủ Đại Nam

Theo nhiều nguồn tin, bà Nguyễn Phương Hằng có 4 người con trong đó 3 người con riêng và 1 người con chung (tên Huỳnh Hằng Hữu) với ông Huỳnh Uy Dũng - Chủ Khu du lịch Đại Nam. Thông tin còn lại về tên, tuổi các con riêng bà Hằng gần như giữ kín, ngoài sự việc bà tố con nợ tiền tỷ trước đó đã tốn không ít giấy mực của báo giới thì danh tính của cậu con trai (riêng) trong lễ đính hôn ngày 4/5 này cũng gần như "bặt vô âm tín".

Trước đó, bà cũng rước về một nàng dâu nhan sắc 'khuynh thành'

Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5/2020, ông Dũng "lò vôi" từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam.

Ảnh: Tổng hợp