Một nhân vật thân cận bà Phương Hằng 'nghiện' điều 'khủng' giống nữ đại gia khiến bàn dân thiên hạ choáng váng

Mới đây, một nhân vật bất ngờ xuất hiện ngay trong buổi chia sẻ của bà chủ Đại Nam, vừa lên hình đã chiếm trọn sự chú ý của dân mạng. Ai nấy ngay lập tức nháo nhào đi tìm danh tính của cô nàng chính là cô con dâu Phương Thảo xinh đẹp của bà Hằng. Sau đó, dân mạng còn phát hiện ra cô nàng có sở thích "nghiện" kim cương giống mẹ chồng.

Thời gian qua, bà Nguyễn Phương Hằng khiến cư dân mạng xôn xao khi thường xuyên livestream đối đầu với loạt ngôi sao đình đám trong làng giải trí Việt như danh hài Hoài Linh, NSND Hồng Vân, ca sĩ Vy Oanh và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên... Tuy nhiên cũng phải công nhận nhan sắc của bà Phương Hằng và các thành viên trong gia đình "không phải dạng vừa".

Mỹ nhân Phương Thảo đã đăng loạt hình selfie khoe cận nhan sắc trên kênh TikTok. Người đẹp xuất hiện với thần thái ngút ngàn kèm chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn chính chủ đeo trên tay. Nhìn vào sơ sơ đã thấy toát lên mùi "thượng lưu" khiến dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ.

Một cô con dâu khác của bà Hằng cũng từng đeo nhẫn kim cương hàng 'khủng'

Các thánh soi còn phát hiện ra kiểu dáng chiếc nhẫn Phương Thảo đeo trên tay rất giống với chị dâu cả tên Quế Long từng khoe. Ai nấy đều ngưỡng mộ vì bà Hằng cưng chiều con dâu hết mực.

Bà Hằng sở hữu BST kim cương khiến ai nấy đều ganh tị

Cô con dâu thứ 2 của bà Phương Hằng là vợ của Tin - con trai thứ hai của bà Hằng. Thời gian này, người đẹp hay xuất hiện ở những buổi giao lưu, lúc thì lại hát karaoke cùng mẹ chồng. Phương Thảo được bà Hằng gọi là "con" cực ngọt. Thậm chí, bà chủ Đại Nam còn ưu ái gọi cô là người tình bí mật của mình.

Bà Hằng trong lễ thành hôn của con trai cùng cô con dâu xinh đẹp

Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5/2020, ông Dũng "lò vôi" từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam.

Ảnh: Tổng hợp