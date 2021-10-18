Nghe tin vợ cũ ông Dũng 'Lò vôi' qua đời, bà Nguyễn Phương Hằng hiện có phản ứng thế nào?

Đại gia Dũng "Lò vôi" từng trải qua 1 đời vợ và người này tên Trần Thị Tuyết. Trước khi "đường ai nấy đi", cặp đôi đã 2 con trai, 1 con gái. Dù người vợ lớn của ông chủ Đại Nam kín tiếng trước truyền thông tuy nhiên theo như chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng thì nhân vật này vừa qua đời. Được biết, bà Tuyết lâm bệnh nặng một thời gian và mất vào sáng ngày (17/10).

Bà Hằng chia sẻ khi hay tin vợ cũ ông Dũng 'Lò vôi' qua đời Bà chủ kim cương chia sẻ: "Chị ấy qua đời, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người. Mong mọi người có lời chia buồn đến gia đình chị". Ngoài ra, ông Dũng "Lò vôi" cũng bộc bạch: "Ngày hôm nay, tôi cũng có mặt ở nhà cũ khi nghe tin bà ấy qua đời. Vợ chồng cũng là duyên nợ. Tôi có về thắp hương cho bà xã cũ và dặn các con lo chu đáo để báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày liên quan đến chuyện buồn gia đình. Gia đình mỗi người mỗi hiểu. Dù là chuyện buồn của gia đình nhưng tôi vẫn có trách nhiệm với xã hội".

Vợ cũ của ông Dũng 'Lò vôi' qua đời Trước đó, khi tâm sự về duyên nợ với người vợ đầu, ông Dũng cho hay sau khi xuất ngũ đã từ Bình Định vào Bình Phước lập nghiệp. Tại đây ông đã quen và kết hôn với bà Tuyết. Thời điểm họ làm đám cưới đã được bố mẹ vợ cho ba chỉ rưỡi vàng làm của hồi môn. Chính bố vợ là người xin cho ông Dũng làm việc tại Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương. Ông Dũng 'Lò vôi' là vị đại gia nức tiếng gắn liền với khu du lịch Đại Nam Hiện tại, ông Dũng "Lò vôi" đang hạnh phúc với người vợ hiện tại là bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ nghiệp của vợ chồng bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với Công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5/2020, ông Dũng "Lò vôi" từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam. Ảnh: Tổng hợp

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