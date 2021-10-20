Sau buổi livestream 'ồn ào' của mẹ, ái nữ duy nhất của bà Phương Hằng có động thái 'lạ' trên trang cá nhân

Xã hội 20/10/2021 11:02

Động thái mới của con gái bà Nguyễn Phương Hằng sau buổi livestream ngày 19/10 của nữ đại gia khiến nhiều người bàn tán.

Ngày 19/10, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream cùng khán giả. Về nội dung chính của buổi livestream, bà Hằng đã tiết lộ nhiều điều về vụ kiện tụng ồn ào những ngày qua. Nữ đại gia cũng cho biết phải chịu nhiều điều tiếng của dư luận và tuyên bố "làm người tử tế thật khó".

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Bà Phương Hằng livestream ngày 19/10 - Ảnh: Chụp màn hình

Vào tối muộn cùng ngày, sau buổi phát sóng của mẹ, trên Instagram cá nhân, Natalie - con gái duy nhất của bà Phương Hằng đã đăng tải những bức ảnh mới đình kèm dòng trạng thái: "idk how to feel ab these pics but i'm deleting once i wake up" (tạm dịch: Tôi không biết diễn tả sao về mấy tấm hình này nữa nhưng tôi sẽ xóa 1 lượt khi thức dậy). Đúng như "lời hứa", sáng nay, những bức ảnh trên đã được ái nữ nhà bà chủ Đại Nam cho "bay màu" khỏi mạng xã hội.

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Bài viết của con gái bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của Natalie khiến nhiều người bàn tán xôn xao khi cho rằng có liên quan đến những phát biểu của bà Hằng. Cụ thể, nữ đại gia đã bật khóc khi tiết lộ hai vợ chồng bà đã phải vay mượn ngân hàng số tiền 300 tỷ với mức lãi 3 tỷ mỗi tháng để nhập và xây dựng nhà máy oxy phục vụ cộng đồng. Đồng thời, nữ đại gia cũng tuyên bố muốn dừng "sự nghiệp" livestream vì áp lực. Hiện, sự việc vẫn đang khiến nhiều người quan tâm.

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Bà Phương Hằng và con gái - Ảnh: Internet

Được biết, ái nữ nhà bà Phương Hằng từng bị trầm cảm trước những lời tấn công trên mạng. Theo như chính bà Hằng tiết lộ, con gái bà từng không muốn nhìn mặt mẹ, nghỉ học và trốn suốt ngày trong phòng. Rất may, sau đó, Natalie đã có thể hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Bà Hằng thời gian gần đây cũng rất thường khoe hình ảnh con gái lên mạng. Cô bé được đánh giá là sở hữu nhiều đường nét giống nữ CEO và được dự đoán là một mỹ nhân trong tương lai.

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