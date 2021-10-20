Xôn xao thông tin ông Dũng 'lò vôi' vắng mặt trong lễ động quan của vợ cũ, người dân sống gần đó nói gì?

Tại tư gia sáng ngày 20/10 diễn ra lễ động quan của vợ cũ Dũng "lò vôi". Xung quanh khu vực nhà riêng được lực lượng bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, tại tư gia sáng ngày 20/10 diễn ra lễ động quan của bà Trần Thị Tuyết - vợ cũ Dũng "lò vôi". Bên cạnh những người quen của gia đình đến dự lễ, bên ngoài đám tang, nhiều người đi đường vì tò mò cũng dừng lại xem. Đám tang được bảo vệ canh gác rất nghiêm ngặt. Được biết, đa phần mọi người đều bàng hoàng trước thông tin bà Tuyết ra đi vì trước này cả bà và gia đình đều sống rất kín tiếng.

Khung cảnh bên ngoài đám tang của bà Tuyết vào ngày 20/10 được một Youtuber quay lại - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, theo thông tin người dân sống gần nhà bà Tuyết cho biết, hôm nay ông chủ Đại Nam không có mặt vì đã đến vào mấy hôm trước, dặn dò con cái và lo tiền bạc.

"Ông Dũng bữa nay không về nữa, ổng đã về hôm bà ấy mất, dặn dò con cái, tiền bạc để ổng lo" - người sống gần nhà bà Tuyết chia sẻ với Pháp luật và Bạn Đọc.

Trước đó, vào tối ngày 17/10, ông Dũng "lò vôi" đã xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng và thông báo về sự ra đi của vợ cũ.

Ông Dũng thông báo về sự ra đi của vợ cũ trước đó - Ảnh: Internet

"Bà xã trước đây của tôi mất, tôi cũng về dặn dò các con của tôi làm sao lo cho chu đáo, báo hiếu cho mẹ. Đây là một ngày cũng liên quan đến chuyện buồn của gia đình. Gia đình mỗi người mỗi kiểu, mỗi người có một hoàn cảnh" - ông Dũng nói trong livestream cùng bà Hằng ngày 17/10.

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